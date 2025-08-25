第60屆金鐘獎主持人曝光！曾寶儀再接重任　Lulu圓夢「早就期待這一天」

記者孟育民／台北報導

「第60屆金鐘獎」由三立電視台擔綱典禮製播，將於10月17日及18日於台北流行音樂中心盛大舉行，分別舉辦「節目類金鐘獎」與「戲劇類金鐘獎」頒獎典禮。今同步公布兩場典禮主持人陣容——「節目類」將由風格鮮明、魅力十足的Lulu黃路梓茵擔任主持；隔日「戲劇類」頒獎典禮則由歷練深厚、溫暖穩健的曾寶儀接棒再度主持，共同引領「金鐘60」這場電視圈的年度影視盛會。

▲曾寶儀、Lulu分別擔任金鐘獎主持人。（圖／三立提供）

Lulu黃路梓茵今年首度擔綱「節目類金鐘獎」全場典禮主持人，坦言其實早就默默在期待這一天，「如果你們沒找我，我也會想說，欸～要不要我來為大家服務啊？」她自稱從小就是電視兒童，「我真的從坐在電視前的觀眾，到站上典禮舞台，每個角度我幾乎都參與過，紅毯我也主持過三四次，也曾是沒得獎的人、後來成為有得獎的人，也做過典禮中的串場主持。」

她也提到：「我不是想站到多前面的位置，而是希望自己能成為把大家串在一起的那個人。」從敬重的前輩到演藝圈的新生代，Lulu黃路梓茵笑說：「一開始很抗拒大家叫我姊姊，後來才意識到自己真的年紀也大了些。我剛好在一個彈性的年紀，30歲，剛好是金鐘60的一半，站在中間的位置，看見世代的交會，感受特別深。」她比喻典禮就像大家一起看棒球，「我們一起完成一件事，那個凝聚力最讓人感動。」

▲Lulu首度「節目類金鐘獎」全場典禮主持人。（圖／三立提供）

曾寶儀繼第57屆後再度擔綱主持，今年挑戰60週年盛典，她坦言壓力一定有，但也深感榮幸，「今年是金鐘60，是匯聚一甲子的節點，大家關注度會特別高。過去我們回顧一年，今年要回顧的是六十年，雖然我沒有活六十年，第一屆時我還沒出生，但金鐘的確陪我走過了人生的每一個階段。」





▲曾寶儀主持表現亮眼。（圖／三立提供）

談到壓力與比較，Lulu黃路梓茵笑說：「說沒壓力可能有點囂張，但我覺得這是兩場獨立的事。」曾寶儀則補充：「台灣應該停止用『比較』來吸引眼球的文化了。為什麼不能『共好』？這個圈子只有大家好才是真的好，典禮更是如此，沒有觀眾，我們做這些還有什麼意義？」她希望能藉由這次主持，把「共好」的概念帶入觀眾心中，「不要再用比較博版面，而是從我們自己開始，讓共好成為值得關注的亮點。」

兩人也透露彼此私下常會討論主持心得，Lulu黃路梓茵笑說：「寶儀姊有我做不到的事情，我也有她做不到的事。像她不可能把腳放在頭上！」曾寶儀笑回：「那種事我真的做不到，但這就是演藝圈有趣的地方。」