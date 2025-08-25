謝和弦妻身兼經紀人「身心靈死幾百次」　約滿不幹了：換你為我撐傘

記者張筱涵／綜合報導

藝人謝和弦的經紀人、同時也是妻子的陳緗妮，24日透過社群發文，宣布與馬槽音樂的合約將在月底到期，並表達多年來背負巨大壓力的心境。她坦言，長期以來「生活與工作全部都是謝和弦」，幾乎無法單純做自己，因此決定選擇放下。

▲陳緗妮現在是謝和弦經紀人。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自陳緗妮IG）



陳緗妮在文中寫道，過去5年來一肩扛下謝和弦的演唱會籌備、專輯規劃等大小事：「我的身心靈大概死了幾百次，（對，我大概就是一個人幹完所有雜事）」而且同時還要照顧兩個孩子，壓力之大直言「真的很累」。不只如此，她更透露，日常生活中也難以擺脫謝和弦太太的身份：「甚至連去看個牙醫、去銀行辦事情，都會被問說『請問是謝和弦的太太嗎』，我到底什麼時候才能單純當陳緗妮就好？」

▲陳緗妮經紀合約將在月底到期。（圖／翻攝自陳緗妮Threads）



對此，陳緗妮認為是時候將某些角色與包袱放下，才是對自己最好的選擇，並在文末加上「#歡迎各唱片公司邀約謝和弦」，象徵自己將不再擔任經紀人角色。最後也對丈夫謝和弦喊話：「我以後不會再在外替你擋風擋雨了，換你為我的世界好好撐傘。」