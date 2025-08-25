李炳憲玩笑話「讓孫藝珍陷人品爭議」　童星母親發聲幫平反

記者張筱涵／綜合報導

韓國影后孫藝真（孫藝珍）日前與李炳憲攜手宣傳新片《徵人啟弒》，在19日舉辦的製作發表會上，李炳憲一句帶有玩笑意味的「孫藝真從來沒有回答過童星的問題」意外掀起網路爭議，甚至演變為「人品論戰」。隨著批評聲浪持續升高，片中童星崔昭律的母親24日透過社群媒體發聲，替孫藝真平反。

▲孫藝真和李炳憲共同主演《徵人啟弒》。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



李炳憲在活動上回憶，拍攝過程中飾演女兒的童星問題很多，他經常需要一一解答，導致忙得不可開交，但孫藝真卻一次都沒有回答，還笑著讓他「全權代勞」。李炳憲當場打趣表示：「那時候覺得奇怪，但聽孫藝真說成為母親後幫助她表演時，我才明白那是因為她真的很專注角色，也是一種珍惜的表現。」原本是調侃的橋段，卻被部分網友斷章取義，認為孫藝真「對小孩不耐煩」、「人品有問題」，相關負面評論隨即在各大社群平台發酵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對持續發酵的爭議，童星崔昭律的母親24日回應粉絲提問時強調：「其實那只是片場一個有趣的小插曲，被誤會我們也覺得委屈，事實是孫藝真對孩子非常親切。」她更透露，孫藝真曾為女兒準備一款連「聖誕老人都難以找到」的限量玩具作為聖誕禮物，「真的是我們收過最棒的驚喜」。崔母也在孫藝真的社群帳號留下「想念您」、「加油」等留言，證明雙方私下情誼良好。

孫藝真在發表會現場也已解釋，自己並非冷漠，而是因為劇中有許多情感戲份，她必須高度專注導演的細節指導，「所以沒有即時回答孩子的問題，希望大家能理解」。

《徵人啟弒》講述由李炳憲飾演的上班族萬洙，原本覺得人生圓滿，卻突然遭到公司解雇。為了守護妻子（孫藝真飾）和兩個孩子，以及好不容易買下的房子，他不得不展開一場「再就業的戰爭」。該片已正式入圍今年威尼斯國際電影節主競賽單元，預計9月於韓國上映，備受矚目。