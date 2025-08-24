高爾宣、芮德二胎性別公開了！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

記者劉宛欣／綜合報導

饒舌歌手高爾宣與老婆芮德2024年10月生下女兒「米玲」，女兒都還沒滿一歲，日前就無預警宣佈二寶來臨，預產期將在明（2026）年1月底，被笑虧「趕進度」，二胎性別在24日晚間也正式揭曉是兒子，兩人邀請眾好友一起參加性別派對，接受祝福。

▲高爾宣、芮德第二胎是兒子。（圖／翻攝自高爾宣IG）

稍早，高爾宣在社群曬出了短影片，影片中氣球戳破的瞬間，出現的是藍色氣球，代表二胎性別為男寶，夫妻倆成功地湊成了「好」字，他也興奮地在內文宣告「ok，結紮去」。另一方面，好友王陽明、瘦子在揭曉瞬間自拍記錄下了第一反應，看見是男孩時全場歡呼，王陽明也開心表示「恭喜 OSN & Red! It’s a Boy!」

▲王陽明、瘦子逗趣拍下揭曉瞬間的反應。（圖／翻攝自王陽明IG）

事實上，高爾宣與芮德原本就有計畫生第二胎，夫妻倆先前就曾開心表示：「本來就有計劃再生一個孩子來給姊姊做伴，很開心！雖然時間有比原本預期的提早了一點沒想到這麼順利！」高爾宣早就認定二胎應該是兒子，笑說：「我覺得這一胎肯定是個兒子！我已經想好如果是兒子的話要幫他取名Bjorn (比約恩），是我看影劇『維京傳奇』裡主角的大兒子的名字，相當正氣的男子漢！」