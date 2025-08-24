鄭中基前妻離婚現況曝光！好友曝「已經恢復不少」：她很堅強

記者劉宛欣／綜合報導

香港歌手鄭中基日前親口證實與主播妻子余思敏（Sammie）正在辦理離婚手續，新聞主播黃芳雯身為女方的好友，23日公開亮相接受訪問，被問到余思敏近況，她透露對方情緒已經漸漸平復，不再像消息初傳出時那麼激動，直言「我覺得Sammie的心情還算可以，當然已經平復了不少，大家都知道她有很多忙碌的事情要處理，所以只要她一有空，我們這班好朋友就會約出來見面。」

▲黃芳雯受訪提及好友余思敏近況。（圖／翻攝自黃芳雯Instagram）

外界關心余思敏是否會全面復工，根據港媒《香港01》報導，黃芳雯也分享好友的想法指出：「Sammie也提過，不知道大家是否還有機會再一起做幕前工作。她其實也有興趣，不過目前還是以照顧小朋友為主，但也希望能多出來，參與一些節目拍攝或者擔任主持之類的工作。」看得出來，雖然以家庭為重，但余思敏對重返演藝圈仍抱有期待。

▲余思敏一度傳出因婚變陷入低潮。（圖／翻攝自余思敏Instagram）

至於得知好友婚變的心情，黃芳雯坦言擔憂，真誠表示：「畢竟知道身邊的好朋友遇到狀況，怎樣都會擔心。在這件事情上，她真的很堅強，不是我們一般人能想像得到的。」她強調，朋友們能做的就是陪伴與支持，當余思敏的後盾，給她力量走過這段艱難的時光。「我們也跟她說，經歷這個過程可能會比較難熬，但事情總會過去的。」言談之間，充滿深厚的姐妹情誼與真摯鼓勵。