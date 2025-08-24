向太每月付向華強前妻撫養費！金額增20倍「養一輩子」甘願給丁佩

記者陳芊秀／綜合報導

香港影視大亨向華強與妻子「向太」陳嵐感情深厚，但他在此之前還有一段婚姻，前妻是女星丁佩。社群平台近日瘋傳一段向太的訪問片段，透露她主動提議，願將給丁佩的撫養費，從每月5千港幣（約台幣1.9萬元）一口氣提升20倍至10萬港幣（約台幣38萬元），並霸氣宣告：「我會養她們（丁佩母女）一輩子。」

▲向華強與向太陳嵐結婚45年。（圖／翻攝自微博）

向太影片中侃侃而談，提及1980年向華強與丁佩離婚時，法院原判決向華強每月支付撫養費5000港幣。然而，當她得知此事後，提出要將金額大幅提升，讓男方當場傻眼。她接著強調這筆錢將由她個人一力承擔，告訴丈夫：「你不用給」，展現了超乎尋常的氣度與義氣。

之所以下此決定，全因向太感念丁佩的一個爽快舉動。她坦言，當時向華強追求她時，與丁佩仍處於分居狀態，根據香港法律要分居3年才正式離婚，除非雙方同意簽字。當時丁佩得知男方情況後，毫不猶豫地簽了字，大方成全了。丁佩這份成全與大器，讓向太銘記在心，決心要在經濟上補償並照顧她們母女。

▲向太霸氣每月付贍養費給向華強前妻丁佩，金額提高20倍。（圖／翻攝自微博）

正是因為這份互相的尊重與成全，離婚後的丁佩與向華強、向太至今仍維持著如家人般的親密關係。向太在嫁給向華強前曾告知對方：「不管你以前怎麼樣，我沒有關係，我可以接納你所有的以前的事，但是我是最後一個。」夫妻倆結婚45年，至今仍相當恩愛。

丁佩與向太一樣都是出生自台灣到香港發展。她是邵氏公司旗下藝人，1979年7月20日，因國際武打巨星李小龍突然猝逝在她家中床上，令當年僅26歲的她成為眾人指責焦點。她3年後（1976）與向華強結婚，育有一女，1980年後息影低調生活，近日罕見接受電視節目專訪，主動吐露李小龍猝逝當晚的細節，剖白與李小龍相戀的情史，吸引海內外影迷關注。

▲丁佩與李小龍有一段情，李小龍當年猝逝在她家中，震驚影壇。（圖／翻攝自微博）