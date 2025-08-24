ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

楊宗緯出意外「墜落2公尺舞台」
七夕情人節倒數不踩雷禮物清單
李雅英缺席應援首露面！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

楊宗緯 吳宗憲 謝震廷 范姜 許凱 趙晴 王識賢 林采緹

向太每月付向華強前妻撫養費！金額增20倍「養一輩子」甘願給丁佩

記者陳芊秀／綜合報導

香港影視大亨向華強與妻子「向太」陳嵐感情深厚，但他在此之前還有一段婚姻，前妻是女星丁佩。社群平台近日瘋傳一段向太的訪問片段，透露她主動提議，願將給丁佩的撫養費，從每月5千港幣（約台幣1.9萬元）一口氣提升20倍至10萬港幣（約台幣38萬元），並霸氣宣告：「我會養她們（丁佩母女）一輩子。」

▲▼向太霸氣每月付贍養費給向華強前妻丁佩。（圖／翻攝自微博）

▲向華強與向太陳嵐結婚45年。（圖／翻攝自微博）

向太影片中侃侃而談，提及1980年向華強與丁佩離婚時，法院原判決向華強每月支付撫養費5000港幣。然而，當她得知此事後，提出要將金額大幅提升，讓男方當場傻眼。她接著強調這筆錢將由她個人一力承擔，告訴丈夫：「你不用給」，展現了超乎尋常的氣度與義氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

之所以下此決定，全因向太感念丁佩的一個爽快舉動。她坦言，當時向華強追求她時，與丁佩仍處於分居狀態，根據香港法律要分居3年才正式離婚，除非雙方同意簽字。當時丁佩得知男方情況後，毫不猶豫地簽了字，大方成全了。丁佩這份成全與大器，讓向太銘記在心，決心要在經濟上補償並照顧她們母女。

▲▼向太霸氣每月付贍養費給向華強前妻丁佩。（圖／翻攝自微博）

▲▼向太霸氣每月付贍養費給向華強前妻丁佩。（圖／翻攝自微博）

▲向太霸氣每月付贍養費給向華強前妻丁佩，金額提高20倍。（圖／翻攝自微博）

正是因為這份互相的尊重與成全，離婚後的丁佩與向華強、向太至今仍維持著如家人般的親密關係。向太在嫁給向華強前曾告知對方：「不管你以前怎麼樣，我沒有關係，我可以接納你所有的以前的事，但是我是最後一個。」夫妻倆結婚45年，至今仍相當恩愛。

丁佩與向太一樣都是出生自台灣到香港發展。她是邵氏公司旗下藝人，1979年7月20日，因國際武打巨星李小龍突然猝逝在她家中床上，令當年僅26歲的她成為眾人指責焦點。她3年後（1976）與向華強結婚，育有一女，1980年後息影低調生活，近日罕見接受電視節目專訪，主動吐露李小龍猝逝當晚的細節，剖白與李小龍相戀的情史，吸引海內外影迷關注。

▲▼向太霸氣每月付贍養費給向華強前妻丁佩。（圖／翻攝自微博）

▲丁佩與李小龍有一段情，李小龍當年猝逝在她家中，震驚影壇。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

向太陳嵐丁佩

推薦閱讀

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

10小時前

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

18小時前

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

8/22 18:26

楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳！重摔舞台短暫昏迷…主辦方發聲

楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳！重摔舞台短暫昏迷…主辦方發聲

7小時前

王星越登山直播突然一直哭！「無言直掉淚」全網嚇翻…團隊急聯繫

王星越登山直播突然一直哭！「無言直掉淚」全網嚇翻…團隊急聯繫

4小時前

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」又認：想抱久一點　網友怒批不OK

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」又認：想抱久一點　網友怒批不OK

3小時前

沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土「帶回去灑公園」爆笑對話破千萬朝聖

沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土「帶回去灑公園」爆笑對話破千萬朝聖

5小時前

許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！　疑雙劈腿對話流出

許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！　疑雙劈腿對話流出

14小時前

快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了

快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了

20小時前

才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

8/23 12:08

王識賢坦承《家後》原是寫給他　送給江蕙被笑是傻瓜

王識賢坦承《家後》原是寫給他　送給江蕙被笑是傻瓜

16小時前

楊宗緯出意外「墜落2公尺高舞台」！　痛苦送醫畫面曝…全場嚇壞

楊宗緯出意外「墜落2公尺高舞台」！　痛苦送醫畫面曝…全場嚇壞

14小時前

熱門影音

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
虞書欣爆霸凌

虞書欣爆霸凌
楊洋靠超強武打戲再翻紅　曝嚴重腿傷：需復健一輩子

楊洋靠超強武打戲再翻紅　曝嚴重腿傷：需復健一輩子
曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」

曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
《母胎單身》志受首認　「有試著和勝理交往」

《母胎單身》志受首認　「有試著和勝理交往」
曾馨瑩澄清申報名牌包抱怨事件

曾馨瑩澄清申報名牌包抱怨事件
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這

見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這
蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

看更多

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前0

熬過8年前男友車禍死別⋯　李裕英生下女兒辦婚禮「低調嫁圈外人」

20分鐘前10

《角頭》憨春驚喜演《戲說台灣》！　爆笑造型曝光「差點認不出」

28分鐘前0

蕭秉治女友現身甜給滿分！　不當「神曲製造機」曝光最新身份

35分鐘前0

蕭秉治開唱前1週出事！　跌倒重摔「1部位掛彩」露面吐近況

49分鐘前48

啦啦隊女神道歉了！親密互動范姜彥豐「喊想抱久一點」　公司滅火要粉絲理性

56分鐘前0

向太每月付向華強前妻撫養費！金額增20倍「養一輩子」甘願給丁佩

1小時前30

鑽石公主號疫情拍成電影　導演嘆「人們忘太快」：抱歉沒把小栗旬帶來台灣

1小時前20

樂天女孩紅到香港！　現場擠爆「琳妲見粉絲超狂收藏」感動吐心聲

1小時前0

于卉喬上大學前赴日朝聖哈利波特！當場「激動落淚」全套戰利品曝光

1小時前45

神基因複製貼上！Jisoo超美親姊曝光　「被問有壓力嗎」回答灑脫

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光
    10小時前2440
  2. 吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福
    18小時前161
  3. 《角頭》全裸戲20位女優背景曝光
    8/22 18:264245
  4. 楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳　主辦方發聲
    7小時前2833
  5. 王星越登山直播突然一直哭！「無言直掉淚」全網嚇翻
    4小時前229
  6. 俐蓁「想抱久一點」范姜彥豐留言惹議
    3小時前266
  7. 沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土…爆笑對話破千萬朝聖
    5小時前6
  8. 許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！
    14小時前143
  9. 快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了
    20小時前223
  10. 和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光
    8/23 12:08189
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合