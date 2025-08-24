神基因複製貼上！Jisoo超美親姊曝光　「被問有壓力嗎」回答灑脫

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BLACKPINK成員Jisoo長相甜美，她過去曾曝光自己的親姊金智尹（김지윤，Kim Ji Yoon），兩人有著相似的神韻，引起全球粉絲熱議。姊姊金智尹本來是空服員，現在是小有名氣的54萬網紅，近日罕見登上節目《Super Seller》，接受採訪時，被問及會不會因為是「Jisoo親姊」而感到有壓力？她態度灑脫笑喊：「不會，因為是事實啊，就是這樣出生的。」全場笑出來。

▲金智尹即將出演節目《Super Seller》。（圖／翻攝金智尹IG）

金智尹本來在粉絲圈裡就是小有名氣的網紅，她近日強勢宣布出演節目《Super Seller》，被問及會不會因為是「Jisoo親姊」而感到有壓力？她毫無猶豫表示「沒有壓力，因為是事實啊，我就是她姊姊，這也沒辦法，就是這樣出生的。」

▲金智尹笑起來與Jisoo很像。（圖／翻攝金智尹IG）



妹妹是否有幫她應援？金智尹笑喊：「她是理性T人，就說『好好加油做看看』。」罕見走到螢幕前，她解釋是希望以網紅身份再更好好地發展下去，「所以也希望在《Super Seller》拿到第一名，比起經驗老道的人，有時候反而也會有菜鳥做得很好的情況，我很有勝負欲。」

▲▼Jisoo親姊走到螢幕前與粉絲互動。（圖／翻攝金智尹IG）



金智尹與妹妹Jisoo有著類似的神韻，尤其是側臉輪廓非常相似，時常會讓粉絲驚呼「好像看到成熟版的Jisoo」、「一瞬間看到Jisoo了」，姊姊經常透過社群網站與歌迷互動，過去曾是空服員，也當過電信客服員，現則是以網紅身份活動，立刻引起熱烈討論。