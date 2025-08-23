梁修身半世紀後重溫《筧橋英烈傳》　怨兒梁赫群、梁正群：沒有歌功頌德

記者蕭采薇／桃園報導

金鐘導演梁修身23日現身桃園電影節，與現場觀眾一起欣賞《筧橋英烈傳》數位修復版。當年梁修身在片中扮演空軍英雄高志航，從此奠定他在大銀幕上的民族英雄、正面小生形象地位。他說非常感謝桃園電影節的支持，感到非常溫暖，只是可惜兒子梁赫群與梁正群都沒有好好「歌功頌德爺爺的輝煌事蹟」，「孫子都不知道我以前做過什麼！」

▲梁修身在《筧橋英烈傳》扮演814空戰英雄高志航，從此奠定大銀幕民族英雄地位。（圖／桃園電影節提供）

梁修身1975年在《筧橋英烈傳》中扮演814空戰英雄高志航，從此奠定大銀幕民族英雄地位，之後更演而優則導，成為家喻戶曉的導演。但他開玩笑說，梁赫群的兒子某日突然問他：「爺爺，為什麼大家都喊你梁導？你以前到底是幹嘛的？」梁修身說，在孫子的心目中，爺爺的功能就是「吃喝玩樂」，所以「他可能以為是跌倒的『倒』！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲好友來看《筧橋英烈傳》為他喝采，左起：中原大學教授向鴻全、作家陳銘磻、梁修身、作家林文義。（圖／桃園電影節提供）

梁修身回憶當年拍攝《筧橋英烈傳》時，第一天收工後，導演張曾澤就臉色鐵青地說「你不像個軍人」，「我心想糟了，是要把我換掉嗎？」沒想到第二天，張曾澤就把梁修身丟到嘉義水上機場，讓他與空軍弟兄一同生活了十天，「親身體會戰鬥氣氛」。等到再回到拍攝現場時，梁修身果然脫胎換骨，張曾澤忍不住稱讚他：「現場這麼多人，只有你最像軍人！」

▲梁修身（左三）演而優則導，兩個兒子梁赫群與梁正群也都進入演藝圈。（圖／桃園電影節提供）