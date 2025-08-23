孫生退「反骨」陷入空前低潮　女友多芬現身承認孫生靠賣玩具求生

記者葉文正／台北報導

百萬YouTuber「反骨男孩」前成員孫生捲入性騷爭議後，聲量墮入低谷，承認曾上酒店等，更被退團，情緒相當低落，但他近來回歸自媒體，頻繁在社群發布短影音，更受邀擔任《拳願之星》第二季評審，其女友諶多芬一路上不離不棄，今（23日）多芬出席品牌聯名活動，聊及男友現況，她表示狀態有越來越好，常陪對方出門散心，目前收入微薄，得靠賣玩具公仔撐過低潮。

▲多芬現身談到孫生近況。（圖／記者葉文正攝）

多芬在孫生低迷時期，不斷傳遞正能量，偶爾還是得靠安眠藥入睡，「我希望他趕快振作起來啦，就是趕快變成健康的人，然後他目前都有在拍短音，現在是經營他自己的玩具店」，透露孫生私下就是打拳跟健身，幾乎是沒有收入，她指出孫生家裡公仔總額超過百萬，現在忍痛賣心愛的公仔度日，兩人就是相互幫忙過日子。

▲多芬坦承孫生賣玩具公仔。（圖／記者葉文正攝）

而蕾菈近期宣布離開反骨團隊，她說孫生很少上社群軟體，應該還不知情，但「他和酷炫還是朋友，沒有因為分道揚鑣決裂，對於孫生是否會想重回團隊？我沒問過對方意願，不方便替他回答。」多芬坦言兩人還是有爭執的時候，「就是要有耐心，畢竟一個生病的孩子需要幫忙」，對孫生相當包容。

▲多芬性感現身。（圖／記者葉文正攝）

孫生之前表示，他的心理嚴重生病了，也確實休克送醫，不過特別澄清，先前網路流傳的躺在病床的照片並不是自己，「我沒有想要發我去醫院。」針對被爆料上酒店一事，孫生認了，他每天獨自一人在家喝酒，將自己封閉起來，不想給女友多芬負面情緒，於是朋友看不下去，帶他去酒店喝酒，希望自己能好一點。