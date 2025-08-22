秦楊無預警發文：我先走一步了！　親揭身體狀況

記者王靖淳／綜合報導

55歲本土劇資深男星秦楊（莊政博）日前右眼突然失明，他到新店耕莘醫院急診檢查不出病因，後續到其他眼科就醫才知是黑矇症引發突發性失明，因為第一時間沒有正確診斷而錯失黃金治療期，讓他相當崩潰。然而，秦楊最近在臉書發文寫下「我先走一步」，貼文曝光後立刻掀起討論，而他事後也親揭目前的身體狀況。

▲秦楊近來身體狀況不佳。（圖／記者周宸亘攝）

秦楊14日崩潰透露，自己的右眼在父親節當天突然失明，而他先天弱視的左眼視力只存0.025，近乎全盲的狀態讓他一度陷入絕望：「眼睛看不到真的想去死！」後來更被診斷出「視網膜神經血管嚴重堵塞」。事實上，秦楊這一兩個月身體頻頻出狀況，包含長骨刺、肺部、腸胃問題，現在眼睛又突發性失明，令他難過地說：「真是糟糕，人生最黑暗的時間就是現在。」如今無預警在臉書發布黑底白字圖文喊「我先走一步了」，讓不少粉絲擔心他的身體狀況。

▲秦楊臉書貼文掀起討論。（圖／翻攝自Facebook／秦楊）

根據《三立新聞網》報導，面對無預警在臉書發布的黑底白字貼文，秦楊強調自己並沒有大礙，只是因為視力問題才造成誤會，加上看不清楚手機字體而輸入錯誤，讓外界誤以為他情緒低落或身體出狀況。他表示，原本自己想表達的是「我也可以去走路，去運動」，希望大家不要擔心他。