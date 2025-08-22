《膽大黨》沉默半個月道歉了！致敬X JAPAN卻「踩雷」　聲明曝光

記者劉宛欣／綜合報導

日本搖滾天團X JAPAN的團長YOSHIKI，8日曾對於人氣動漫《膽大黨》（ダンダダン）疑似致敬X JAPAN的畫面發文，透露律師告訴他有侵權疑慮，不過他的發言被網友炎上之後即刪除。事情延燒了半個月的時間，製作委員會方面，終於在22日正式對外發聲致歉，並提到已經與YOSHIKI面對面商談，未來不排除進一步的合作。

▲《膽大黨》是近兩年最夯的動漫之一。（圖／翻攝自木棉花臉書）

《膽大黨》官方社群22日發出道歉聲明，開頭便直言「這次關於TV動畫《膽大黨》中的樂曲〈Hunting Soul〉，造成各位的擔憂與困擾，我們在此致上最深的歉意。」並且進一步解釋：「本曲是製作團隊懷著對YOSHIKI先生以及X JAPAN無比的敬意，希望能將他們那份熱情透過動畫呈現出來。」強調是希望藉由音樂演出，讓劇情與場景更加契合，以提升作品品質。

▲《膽大黨》官方發出聲明向各方致歉。（圖／翻攝自《膽大黨》X）

對於未能事前知會YOSHIKI、X JAPAN方面，官方再次致歉，「關於相關權利事宜，我們也正與各方積極且建設性地協商中」，並且透露已經與YOSHIKI進行交流，雙方正在思考未來合作的可能，最終也再次向YOSHIKI、X JAPAN成員、粉絲，以及《膽大黨》的支持者與相關人士致歉意。

以下為《膽大黨》官方X道歉聲明全文翻譯：

這次關於TV動畫《膽大黨》中的樂曲〈Hunting Soul〉，造成各位的擔憂與困擾，我們在此致上最深的歉意。

本曲是製作團隊懷著對YOSHIKI先生以及X JAPAN無比的敬意，希望能將他們那份熱情透過動畫呈現出來。同時，我們也期望藉由音樂的演出，讓《膽大黨》劇情與場景更加契合，進一步提升作品的整體品質。

然而，這次因我們事前未能充分向YOSHIKI先生及X JAPAN說明，導致引發了擔憂，這並非我們本意，在此由衷致歉。關於相關權利事宜，我們也正與各方積極且建設性地協商中。

針對此事，我們已與YOSHIKI先生進行了交流，並以這次事件為契機，正一同思考未來更多具創造性的合作可能。

對於YOSHIKI先生、X JAPAN各位成員、粉絲朋友，以及《膽大黨》的支持者與相關人士，再次致上深切的歉意。懇請大家今後也能繼續溫暖地守護本作品。

《膽大黨》製作委員會