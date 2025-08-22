記者劉宜庭／綜合報導

南韓女團Rainbow出身的成員高佑麗（고우리）與趙賢榮（조현영），近日組成小分隊「Rainbow 18」再戰歌壇。她們日前登上綜藝節目宣傳，竟在節目中自爆，新合約中明訂了「禁止懷孕」條款，勁爆內容嚇壞現場所有人。

▲高佑麗與趙賢榮組成小分隊「Rainbow 18」。（圖／翻攝自高佑麗IG）



在19日播出的節目《脫掉鞋子恢單4Men》中，高佑麗與趙賢榮以嘉賓身份登場。當聊到新專輯的籌備狀況時，趙賢榮突然脫口透露：「專輯活動的合約中有『禁止懷孕』條款。」 此話一出，讓主持人驚訝不已。早已於2022年結婚的高佑麗也坦承確實有這項條款，但也開玩笑說：「沒關係，我還是要懷孕！」

不過，除了已婚的高佑麗受到影響，未婚的趙賢榮也同樣受到這項條款約束。對此，高佑麗笑說：「現在哪還講究順序，孩子是沒有順序的！」面對主持人提問「說到禁止懷孕令，聽說妳的丈夫遵守得很好？」她笑回：「他遵守得太好了，讓我忍不住抱怨。只要不懷孕就可以了，何必遵守得這麼徹底呢？」引發現場笑聲。

▲高佑麗2022年與企業家老公結婚。（圖／翻攝自高佑麗IG）



除了合約內容，兩人充滿魄力的小分隊名稱「Rainbow 18」也引發了主持人的好奇。對此，她們大方解釋：「18，感覺很有魄力吧？」 毫無顧忌的談話風格讓主持人金俊浩不禁問道：「兩位看起來很純真的樣子，怎麼會有這樣的想法呢？」趙賢榮則機智回應：「是這個世界（把我們變成這樣的）！」

▲趙賢榮。（圖／翻攝自趙賢榮IG）



高佑麗於2022年與大5歲的企業家結婚；趙賢榮則曾於2015年與歌手Alex公開戀愛，但在2017年宣布分手。這次兩人以小分隊形式重新出發，辛辣又坦率的風格成功在節目上創造話題，也讓外界更加期待她們未來的活動。