獨家／ITZY大巨蛋熱血喊：便當，揮棒落空！有娜手機寵姐暱稱公開

記者吳睿慈／專訪

南韓女團ITZY由禮志、Lia、留眞、彩領、有娜組合，迎來出道6週年，她們日前更首次登上臺北大巨蛋開球，帶來7首精彩歌曲表演，女神震撼全場。她們後台特地接受《ETtoday》專訪，學起道地的棒球應援詞「便當便當，揮棒落空」，5人誓言努力來台參加「灶咖大賽」，希望多多和MIDZY見面。

▲ITZY大巨蛋後台熱血學棒球應援詞。（圖／記者莊喬迪攝）



ITZY於8月初為中信兄弟開球首度站上臺北大巨蛋，部分成員有開球經驗，但站到多達3萬人的場地，還是難免緊張，彩領說：「我們站在這麼大的體育場正中間，在很多人關注的目光下丟球真的很緊張。」所幸獲得選手的幫助，有順利投出球，成員評選禮志投球姿勢最帥，彩領稱讚：「姐姐是我們之中最常投球的人，投得最穩定。」

後台學起台語版的棒球應援詞，「便當便當，揮棒落空」、「麻吉呀麻吉，三振出局」，5人驚呼「這是什麼意思」，體驗台味十足的諧音哏，更許願挑戰「灶咖大賽」，ITZY目前在2025年的訪台韓星參賽者裡位居上位圈，留眞表示：「我們非常喜歡台北食物，每次來都很療癒，所以希望可以經常來。」相約9月再度於潮台北年度音樂潮流盛事《Trendy Taipei BOOM 台北小巨蛋》相見。

▲成員讚禮志開球姿勢最專業。（圖／中信提供）



ITZY迎來6週年，遊戲環節展現團魂，Lia回想起第一次見到彩領的初印象，「見到她的初印象，我覺得彩領真的很漂亮，透徹明亮又乾淨的形象，那時候看到彩領正在練習，她穿著真理褲跟黑色薄短袖，雖然現在也很漂亮，但她給我的第一印象就是真的很漂亮的朋友，那種感覺很強烈」。

▲ITZY首度站上臺北大巨蛋。（圖／中信提供）

彩領爆料留眞的小習慣，「如果靜靜地觀察留眞的話，她看手機時會咬嘴巴的內側肉」，她則反被虧「經常在待機室空檔提臀運動」，有娜身為隊內老么，首次公開姐姐們在手機裡的暱稱，唯獨ITZY成員最特別，「一般來說，我在儲存手機名字時，還會補上『姓氏』，所有人一律都是這樣儲存，但唯獨成員是沒有姓氏的」，禮志、留眞寵溺笑喊「我們是特別的」。

另外，禮志不敢吃香菜在粉絲間出名，特別學中文「不要香菜」，但當專訪最後獲得「香菜餅乾」時，她承諾「我會試吃看看」，不過，成員在看到鳳梨酥口味餅乾後驚呼連連，收下禮物邊喊「謝謝」。

▲ITZY期待經常來台。（圖／中信提供）



最後禮志向粉絲喊話「MIDZY我們來到了臺北大巨蛋，謝謝大家來到現場看我們，我們會努力為中信兄弟好好地應援後再離開，我們要經常在台北見唷！」更多專訪影片請關注臉書專頁「韓星爆爆」。