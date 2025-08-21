63萬YTR曾是輔導老師！曝疫情遇低潮「慘況曝光」　拍監獄影片至今難忘

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

GD「阿嬤頭巾」背後內幕曝！
最愛翻舊帳3大星座！
千百惠病逝！享壽62歲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

千百惠 黃安 成賢珠 權志龍 金鍾國 美咲園香 孫安佐 孫鵬

63萬YTR孫女曾是輔導老師！曝疫情遇低潮「慘況曝光」　拍監獄影片至今難忘

記者孟育民／台北報導

公視節目《誰來晚餐》第16季本週邀請影音創作者孫女擔任來賓，拜訪家住台南東山山區務農、從事果乾生產、咖啡栽植為主的福森一家六口。首次登上電視節目的孫女坦言心情複雜：「雖然我平常的工作就是在路上隨便跟人家聊天，但是第一次接受到這麼正式的邀約，然後有專業的拍攝團隊，心裡還是有一點小忐忑」。

▲▼孫女（右3）擔任節目神秘嘉賓拜訪福森一家。（圖／公視提供）

▲孫女（右3）擔任節目神秘嘉賓拜訪福森一家。（圖／公視提供）

餐桌上話題一開啟，孫女分享起自己從新竹到台北念大學時，首次感受到明顯的城鄉差距，日常生活中甚至有同學未曾騎過腳踏車，讓她印象深刻，也啟發她對不同環境、不同人群的觀察興趣。

孫女大學主修教育心理與輔導學系，笑說：「原本畢業後就打算絕對不要當老師，但是因為實在太缺錢了，所以就趕快找到一個國中輔導老師的工作。我不是不喜歡輔導，我是不喜歡上課，因為上課要一直講話、一直講話，很累，然後還要一直管秩序…」。孫女回顧自己曾任國中輔導老師的經驗，意識到自己並不適合學校的工作環境，最終轉職到自媒體相關領域才找到方向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼孫女（右3）擔任節目神秘嘉賓拜訪福森一家。（圖／記者孟育民攝）

▲孫女分享過去經驗。（圖／公視提供）
孫女自認很享受目前的工作模式，但也曾面臨過低潮時期，就是在疫情期間拍攝受限，導致收入也受到了影響，她表示：「那時候就沒有辦法出去外面拍，然後在家裡拍一些亂七八糟的題材，流量也不怎麼樣，那陣子就很絕望。」

▲▼孫女（右3）擔任節目神秘嘉賓拜訪福森一家。（圖／記者孟育民攝）

▲孫女經歷過一段低潮。（圖／公視提供）
所幸疫情解封後便得以恢復正常拍攝，被問到最令她印象深刻的拍攝經驗，孫女便分享曾到法務部矯正署的邀約進入監獄裡，能親自與受刑人互動、聊起對出獄後生活的擔憂，都讓她非常難忘。孫女表示到現在每次的拍攝，都還是會讓她非常興奮：「我每次拍攝都很期待，就是我對很陌生或是沒去過的地方、沒看過的人，都抱著一個很好奇的心情想要去認識他們。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

孫女普通女子 孫女誰來晚餐YTR監獄

推薦閱讀

千百惠過世　生前最後身影曝光！微笑喊話：我們不見不散

千百惠過世　生前最後身影曝光！微笑喊話：我們不見不散

11小時前

虞書欣爆霸凌！當眾羞辱「像蜘蛛精」　受害女星忍9年發聲：心理全崩塌

虞書欣爆霸凌！當眾羞辱「像蜘蛛精」　受害女星忍9年發聲：心理全崩塌

2小時前

曾背不倫戀罵名！千百惠「小三上位」情史曾轟動　晚年境況曝光

曾背不倫戀罵名！千百惠「小三上位」情史曾轟動　晚年境況曝光

10小時前

千百惠兒子沉痛發聲！證實母親「突發疾病去世」離演唱會只剩4天

千百惠兒子沉痛發聲！證實母親「突發疾病去世」離演唱會只剩4天

12小時前

快訊／歌手千百惠病逝！享壽62歲　黃安悲痛證實：永別了老朋友

快訊／歌手千百惠病逝！享壽62歲　黃安悲痛證實：永別了老朋友

14小時前

GD「阿嬤頭巾」造型引發風潮！本尊親解背後內幕笑翻網：太真實　

GD「阿嬤頭巾」造型引發風潮！本尊親解背後內幕笑翻網：太真實　

13小時前

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」　一家4口照引熱淚

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」　一家4口照引熱淚

19小時前

超正E級寫真偶像突宣布進軍AV！放話「只拍這一部」：滿足所有男性

超正E級寫真偶像突宣布進軍AV！放話「只拍這一部」：滿足所有男性

16小時前

泰百女神遭壓榨！Orm被惡意逼工8小時淚灑現場　「母校出手救人」主辦被罵爆

泰百女神遭壓榨！Orm被惡意逼工8小時淚灑現場　「母校出手救人」主辦被罵爆

10小時前

雷／《我們六個》盧哥哥結局網爆哭！7年前新聞被翻出…真相衝擊

雷／《我們六個》盧哥哥結局網爆哭！7年前新聞被翻出…真相衝擊

3小時前

金鍾國超寵愛妻！被問「新家會辦喬遷宴嗎？」回答閃瞎眾人

金鍾國超寵愛妻！被問「新家會辦喬遷宴嗎？」回答閃瞎眾人

13小時前

夏宇童新婚5個月傳懷孕！穿著變寬鬆…有望與孫協志年內升格當爸媽

夏宇童新婚5個月傳懷孕！穿著變寬鬆…有望與孫協志年內升格當爸媽

5小時前

熱門影音

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人
朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」

朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」
屈中恆錄影「假牙噴出」超糗　被推薦買下片段：很貴耶！

屈中恆錄影「假牙噴出」超糗　被推薦買下片段：很貴耶！
木村拓哉睽違7年來台　與400粉絲合照比YA啾咪

木村拓哉睽違7年來台　與400粉絲合照比YA啾咪
大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來

大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來
霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天

趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天
葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露
王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD

王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD
大巨蛋3萬人合唱「南部弄假牙」　FTISLAND李洪基感動示愛

大巨蛋3萬人合唱「南部弄假牙」　FTISLAND李洪基感動示愛
朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

大牙離婚後首露面「又不是丟臉的事」　揭原因「沒愛了」試過挽回：找不回來..

大牙離婚後首露面「又不是丟臉的事」　揭原因「沒愛了」試過挽回：找不回來..

木村拓哉「主動上前握手」訪台3暖舉　親自推道具嚇壞曾寶儀...男神超親切

木村拓哉「主動上前握手」訪台3暖舉　親自推道具嚇壞曾寶儀...男神超親切

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

木村拓哉睽違7年帥氣來台超親切　揮手燦笑！與400粉絲合照「比YA啾咪」

木村拓哉睽違7年帥氣來台超親切　揮手燦笑！與400粉絲合照「比YA啾咪」

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

邱宇辰.黃宏軒喇舌被剪求花絮　粉絲嗑「邱骨」他拒：要超過1億

邱宇辰.黃宏軒喇舌被剪求花絮　粉絲嗑「邱骨」他拒：要超過1億

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

動力火車「龍象戰」開唱：是在髮香區嗎？　盼有生之年唱進大巨蛋「擔心坐不滿」

動力火車「龍象戰」開唱：是在髮香區嗎？　盼有生之年唱進大巨蛋「擔心坐不滿」

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

看更多

羅志祥也想演《角頭》

即時新聞

剛剛
剛剛
24分鐘前1

爆虞書欣「拉小團體集體霸凌」！攻擊片段被挖出　女星嗆公開母帶對質

26分鐘前30

夏威夷「比基尼辣照」被梧桐妹出賣　賈靜雯傻眼：那麼小有啥好看

33分鐘前0

《馴鹿大冒險》超萌旅鼠成新寵！　芬蘭、丹麥雙導聯手撈4億

56分鐘前10

63萬YTR曾是輔導老師！曝疫情遇低潮「慘況曝光」　拍監獄影片至今難忘

57分鐘前97

眭澔平凌晨突發不自殺聲明！「他們後台很硬」心寒：破壞我40年形象

59分鐘前145

「世界上最好的法官」癌逝！享耆壽88歲　曾判失子媽免罰：不會讓妳只剩5美金

1小時前0

趙露思註銷微博首發聲！　「以後誰再說我買熱搜」…揭壞人行徑

1小時前0

孫協志被爆年底當爸「夏宇童傳懷孕5個月」　經紀人低調回應了！

1小時前96

安心亞脫了！出海「難得解放比基尼」被拍超辣身材 震撼1萬人

2小時前33

土屋太鳳「小孩舔飲料瓶」影片挨轟！私帳外洩首發文…日網失望了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 千百惠過世　生前最後身影曝光
    11小時前2041
  2. 虞書欣爆霸凌！當眾羞辱「蜘蛛精」　受害女星發聲
    2小時前3
  3. 千百惠「小三上位」情史曾轟動
    10小時前126
  4. 千百惠兒子沉痛發聲
    12小時前1812
  5. 即／歌手千百惠病逝！享壽62歲
    14小時前3637
  6. GD公開選戴「阿嬤頭巾」背後原因
    13小時前143
  7. 5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」
    19小時前182
  8. 超正E級寫真偶像突宣布進軍AV
    16小時前101
  9. Orm遭壓榨逼工8小時淚灑現場
    10小時前124
  10. 雷／《我們六個》盧哥哥結局網爆哭！
    3小時前61
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合