《哈利波特》衛斯理家族選角出爐！　「紅髮+雀斑」書迷狂讚神還原

記者蕭采薇／綜合報導

《哈利波特》影集版已如火如荼製作中，劇組近日再度公布最新卡司陣容，其中最受矚目的，莫過於備受粉絲喜愛的「衛斯理家族」成員選角，再度引發全球影迷熱烈討論。

▲《哈利波特》影集版已如火如荼製作中。（圖／HBO提供）

這次新加入的成員包含弗雷衛斯理、喬治衛斯理雙胞胎，分別由Tristan Harland與Gabriel Harland飾演、派西衛斯理則由Ruari Spooner詮釋，而金妮衛斯理則由Gracie Cochrane擔綱。

更令人驚喜的是，衛斯理家族的孩子們也首度公開了團體合照，照片中他們標誌性的紅色頭髮與臉上雀斑完美重現，讓不少粉絲驚呼根本是「神還原」，簡直就像從書中走出來一樣。

▲《哈利波特》衛斯理家族的紅髮和雀斑臉，完美重現。（圖／HBO提供）

除了衛斯理家族，先前也已有多位重要角色選角曝光，包括Rory Wilmot飾演的奈威隆巴頓、Amos Kitson詮釋的達力德思禮，以及Louise Brealey擔任的霍琦夫人等。此外，Anton Lesser也將飾演魔杖店老闆，讓這個充滿魔法的影集世界更加完整。隨著新卡司陸續揭曉，相信全球粉絲對這部備受期待的影集。