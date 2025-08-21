朴寶劍被封最佳暖心男神！來台6大暖心舉動　粉絲哭喊：根本天使本人

▲朴寶劍。（圖／朴寶劍IG，下同）

圖文／CTWANT

被譽為「零負評男神」的朴寶劍，出道多年始終以溫暖笑容和謙遜態度征服大眾。無論是在舞台、機場，還是拍戲現場，他都展現出超越明星光環的真誠，讓粉絲與工作人員都直呼：「這就是愛上他的理由！」以下帶你一次盤點朴寶劍的暖心瞬間。

暖心瞬間一：機場小型簽名會＋夢時代快閃

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次為了高雄見面會來台，朴寶劍一抵達小港機場就立刻「開起小型簽名會」，親手為粉絲簽名，完全沒有明星架子。接著他馬不停蹄前往夢時代周邊快閃店，與近300位粉絲近距離互動。粉絲形容：「他每一個眼神都在說『謝謝』，真的太真誠了！」

暖心瞬間二：9年堅持的「繁體中文信件」

朴寶劍每次來台灣，都會親筆用中文寫信送給粉絲，這份傳統已經持續9年。這次不僅VIP粉絲能拿到寫有「繁體名字」的親簽卡，全場粉絲更收到一張由他親筆書寫、後製印刷的繁體中文卡片。信件中寫道：「大家好！我是朴寶劍，久違地要見到我一輩子的好朋友，讓我好期待今天真心感謝大家，在人生這趟旅程中成為我的朋友，希望這趟旅行讓未來的我在回憶時，能說那真是一段美好的時光，希望各位的旅途總是平安、幸福，無論在哪一個季節，BE WITH YOU希望大家都能健康！都能幸福。」短短數行文字，卻讓粉絲讀到哭，直呼：「他真的把我們當家人！」

暖心瞬間三：舞台花束的細膩舉動

在活動現場，粉絲獻上花束時，他不僅雙手接過，還將花束輕輕放在胸口，閉上眼睛低聲道謝，甚至補上一句：「我會再送給你。」這份溫柔與體貼，讓現場粉絲尖叫到不行，直呼「心臟要融化」。

暖心瞬間四：主持舞台的專業與真誠

無論是頒獎典禮還是粉絲活動，朴寶劍主持時從不只是冷冰冰的串場，而是帶著溫度與觀眾交流。活動結束後，他還會在後台一一向工作人員鞠躬致謝，連細節都散發著真心。

暖心瞬間五：初心不變的男神

即便人氣再高，他仍維持最初的謙遜，常被捕捉到主動簽名、合照，甚至和粉絲「拉勾約定」。這份親和力，讓他始終維持「零負評」的好口碑。

延伸閱讀

▸ 櫻花妹伴遊2／日女台灣遇險非頭一遭！ 井口真理子頭顱至今未尋獲

▸ 婚後須當全職太太！男友只給10萬家用 年薪300萬女陷兩難：只能分手？

▸ 原始連結