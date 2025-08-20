TWICE高雄世運搶票日出爐！最貴8800元「5萬人實名制」對抗黃牛

記者吳睿慈／台北報導

人氣女團 TWICE終於官宣！她們全新世界巡迴《TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》11月22日首次站上高雄世運主場館，全台樂迷引頸期盼的「出道十年首次」終於來臨，而這一次世界巡迴打破規則，破天荒斥資打造360度舞台（360-Degree Staging）帶來前所未有的演出體驗，完美展現TWICE的頂尖舞台魅力與實力，獻上令人屏息的視覺與聽覺饗宴！本次於拓元售票系統採「實名制認證」售票，8月27日早上11點Live Nation Taiwan搶先購票，接著在8月28日早上11點拓元售票系統全面開賣，DBS Mastercard星展萬事達卡可享卡友預售，購得最佳席次的票券。

▲TWICE出道以來首次解禁來到台灣開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）



TWICE出道以來坐穩最具影響力與知名度的K-POP女子天團之一，憑藉朗朗上口的歌曲，像是〈TT〉、〈Likey〉、〈What is Love?〉、〈FANCY〉 還有令人著迷的 LIVE 舞台魅力，至今已發行 3張正規專輯、14張迷你專輯等，每次曝光屢屢改寫紀錄，包括獲頒告示牌女性音樂獎（Billboard Women in Music Awards）「最佳突破獎」、首支女團站上北美 SoFi 與 MetLife 體育場開唱、首位登上日本Nissan競技場演出的海外女團等，這些耀眼成就無一不展現出TWICE在全球市場的超強號召力與影響力。

▼▲TWICE高雄世運搶票日出爐，門票分為7種，最貴8800元。（圖／Live Nation Taiwan提供）



出道十年繼續突破自我，不僅帶來全新冠軍專輯《THIS IS FOR》，更宣布啟動世界巡迴《TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》確定降臨港都，這場演出將以破天荒的 360 度舞台（360-Degree Staging）震撼登場，帶來顛覆規則的嶄新演唱會體驗，TWICE 將以音樂和舞台再次連結遍布全球的 ONCE，攜手寫下屬於高雄的傳奇篇章。

她們即將首次在台灣開唱，場地選在可以容納5萬人的高雄世運，20日官宣票價與搶票日，最貴8800元，接續的票價是6800、5800、4800、3800、2800、1800元，採「實名制認證」售票，8月27日早上11點Live Nation Taiwan搶先購票，接著在8月28日早上11點拓元售票系統全面開賣，DBS Mastercard 星展萬事達卡可享卡友預售，購得最佳席次的票券。