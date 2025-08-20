TWICE高雄世運搶票日出爐！最貴8800元「5萬人實名制」對抗黃牛
記者吳睿慈／台北報導
人氣女團 TWICE終於官宣！她們全新世界巡迴《TWICE
▲TWICE出道以來首次解禁來到台灣開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）
TWICE出道以來坐穩最具影響力與知名度的K-POP女子天團之一，憑藉朗朗上口的歌曲，像是〈TT〉、〈Likey〉、〈What is Love?〉、〈FANCY〉 還有令人著迷的 LIVE 舞台魅力，至今已發行 3張正規專輯、14張迷你專輯等，每次曝光屢屢改寫紀錄，包括獲頒告示牌女性音樂獎（Billboard Women in Music Awards）「最佳突破獎」、首支女團站上北美 SoFi 與 MetLife 體育場開唱、首位登上日本Nissan競技場演出的海外女團等，這些耀眼成就無一不展現出TWICE在全球市場的超強號召力與影響力。
▼▲TWICE高雄世運搶票日出爐，門票分為7種，最貴8800元。（圖／Live Nation Taiwan提供）
出道十年繼續突破自我，不僅帶來全新冠軍專輯《THIS IS FOR》，更宣布啟動世界巡迴《TWICE
她們即將首次在台灣開唱，場地選在可以容納5萬人的高雄世運，20日官宣票價與搶票日，最貴8800元，接續的票價是6800、5800、4800、3800、2800、1800元，採「實名制認證」售票，8月27日早上11點Live Nation Taiwan搶先購票，接著在8月28日早上11點拓元售票系統全面開賣，DBS Mastercard 星展萬事達卡可享卡友預售，購得最佳席次的票券。
