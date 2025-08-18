ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
YOSHIKI再提《膽大黨》樂團「名字聯想到亡父」　二度刪文道歉

記者蔡宜芳／綜合報導

日本搖滾天團X JAPAN的團長YOSHIKI，8日曾對於人氣動漫《膽大黨》（ダンダダン）疑似致敬X JAPAN的畫面發文，透露律師告訴他有侵權疑慮，不過他的發言被網友炎上之後即刪除。而YOSHIKI 18日再度提到《膽大黨》中樂團的名字似乎和他的父親有關，一番言論再度引發熱議。

▲▼YOSHIKI再提《膽大黨》樂團「名字聯想到亡父」。（圖／翻攝自YOSHIKI X、木棉花提供）

▲YOSHIKI不久前才因《膽大黨》被炎上。（圖／翻攝自YOSHIKI X、木棉花提供）

YOSHIKI在8日談及《膽大黨》時，就曾推測動畫中的樂團「HAYASii」名字可能取自自己的本名「林」，而他18日早上再度對「HAYASii」的名字提出疑問，寫道：「仔細想想，這是我的姓氏嗎？是我自殺的父親的名字？版權和肖像權問題我都交由公司處理。這件事要直接談嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

YOSHIKI坦言，在出版自傳前，他一直以「YOSHIKI」這個名字自居，「因為我一直無法正視父親自盡的事實並活到現在，心情很複雜，我知道大家沒有惡意……但心還是會痛，不知為何流下眼淚。」隨後他便刪除了貼文，並在當天下午又發文表示：「這次的事情，全部交由相關人員處理」。

▲▼YOSHIKI再提《膽大黨》樂團「名字聯想到亡父」。（圖／翻攝自YouTube）

▲《膽大黨》中的樂團讓不少人聯想到X JAPAN。（圖／翻攝自YouTube）

後來，YOSHIKI在晚間的Instagram直播中表示，動畫中的樂團「HAYASii」名字可能是取自「囃子（おはやし，日本傳統祭典音樂伴奏）」的諧音，他說：「難道不是我的林嗎？如果不是我的林，抱歉了，看來是我迷迷糊糊發了推文，現在正在反省。」

YOSHIKI也坦承說一直想看《膽大黨》，但沒有時間看，並強調：「我沒有生氣，只是嚇了一跳而已。就像開車時突然有人衝出來，你喊了一聲『怎麼回事！？』結果引發一場大騷動。」他也向粉絲道歉：「抱歉讓X鬧得沸沸揚揚，我以後不會再迷迷糊糊亂發了……」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

