梁赫群才撂狠話「要休妻」！Stacey暑假大解放　4猛男近身磨蹭全被拍

記者孟育民／台北報導

暑假期間對學生是天堂，對父母卻是一年一次的夏日快閃「嚇」令營。TVBS節目《11點熱吵店》邀來楊皓如、蔡逸帆、Stacey、黃馨儀4位媽媽上節目互吐苦水。Stacey勞心費力安排孩子暑假行程，竟被老公梁赫群威脅「休妻」，為犒賞媽媽們的辛苦，節目精心安排「MUSCLE HIGH」台灣猛男秀成員貼身熱舞，要讓幾位媽媽在暑假「鬆」一下。

▲Stacey（中）享受4名猛男圍著跳辣舞的福利。（圖／TVBS提供）



Stacey聊起老公梁赫群，吐不完的苦水，她費心安排全家暑假出國，梁赫群在國外卻擺起臭臉、事事嫌棄，數落行程不好玩，飲食不合胃口。後來Stacey乾脆放生老公，只帶孩子出國，哪知梁赫群在社群見到Stacey吃好玩好，心中不是滋味，酸言酸語傳訊嗆Stacey：「妳要把小孩顧好，要是小孩不見，我會休妻！」不料，兒子真的在她結帳不見人影，Stacey冷汗直流，腦中不自覺浮現「休妻」二字，她發瘋似地尋找，才發現兒子誤認媽媽跟著走開，結束一場虛驚。

▲梁赫群揚言要休妻，嚇得Stacey冷汗直流。（圖／翻攝自Facebook／梁赫群）



為了撫慰4位藝人媽媽的暑假勞頓，節目安排台灣猛男團體「MUSCLE HIGH」貼身表演。Stacey由4名猛男圍著大跳辣舞，與她近身磨蹭、貼臉廝磨，Stacey全程害羞不敢直視，被旁人虧感動到眼眶泛淚，直說：「很久不知肌肉的滋味，因為我摸到的都是一坨一坨。」