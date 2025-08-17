台上突然淚崩！金曲歌手柏霖「唱不下去」一度離開舞台

記者許逸群／台北報導

柏霖PoLin新專輯《允許萬物破碎》好評如潮，更入圍金曲獎最佳華語男歌手。他趁勢舉辦台北與台中專場演唱會，以獨特的藝術魅力和超強歌唱實力，完美征服全場歌迷。他傾力演唱新舊作品，對歌迷感性表示：「謝謝你們今晚與我一同經歷這場從破碎到重生的旅程。」

▲歌手柏霖舉辦演唱會。（圖／索尼音樂提供）

為演唱會柏霖首次挑戰鋼琴自彈自唱，展現不同以往的音樂面貌。中場他更走下舞台，近距離連唱4首歌曲，讓歌迷驚喜萬分，感受零距離的親近。見到歌迷熱情支持，柏霖演唱〈來不及的告白〉時忍不住淚崩，一度唱不下去，全場歌迷接力應援，令他破涕為笑，感動直呼：「怎麼寫了首這麼好哭的歌！」

距離上次個唱1年多，柏霖帶著新專輯站上專場舞台。他在歌迷歡呼聲中，身著一身亮眼造型登場，背對觀眾默默走向鋼琴，以〈沒能夠愛〉悠揚琴聲與歌聲揭開序幕。隨後柏霖瘋狂敲擊鋼琴，狂飆演唱〈走火入魔〉，展現國際舞者般舞姿，將全場情緒瞬間點燃。

▲柏霖人氣超高。（圖／索尼音樂提供）

他接著拿起吉他自彈自唱〈破繭〉，全場大合唱。柏霖首次和觀眾打招呼，見到滿場支持者，感性哽咽說：「好想哭，謝謝你們來！」他笑著表示：「這是新專輯《允許萬物破碎》的全球首唱，很開心看到大家！」柏霖分享：「以前覺得人要完整才值得被愛，後來才懂破碎才是真實的我們。」

然而演唱訴說遺憾的〈來不及的告白〉時，柏霖情緒潰堤，淚流不止，副歌由歌迷接力完成。他一度離開舞台，歌迷以掌聲和歡呼聲鼓勵。柏霖收拾情緒回台後，感謝歌迷，並感性表示：「最近發生心疼的事，想提醒大家珍惜所愛，及時表達，不要留下遺憾。」

柏霖特別在台北場演唱他在歌唱比賽節目奪冠的〈Scars〉，透露這是台北場限定曲目。他隨後演唱療癒的〈Miracle Eyes〉和〈How Are You〉，溫暖歌聲撫慰全場。最後安可帶來〈我會很愛你〉和〈耳後〉，會後並為粉絲簽名，粉絲們大讚柏霖演出給予力量，讓他開心不已。