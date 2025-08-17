專訪／BL劇香港CP來台長住下機直奔內湖！羞曝初見只穿三角泳褲

記者黃庠棻／專訪

三立電視聯手愛貝克思共同出品BL系列原創影集，VBL推出《全面管控》、《對立而已》受到許多影迷喜愛，第三部曲《靈魂約定》找來香港男星王智騫、范麒智擔綱主演。近日，兩人接受《ETtoday星光雲》專訪時，也大方談及拍攝的趣事。

▲《靈魂約定》由香港演員王智騫、范麒智主演。（圖／記者黃克翔攝）

《靈魂約定》改編自台灣原創小說《靈魂的約定》，跨越年齡、身份的三世情緣，由在香港已經獲得眾多粉絲CP認定的王智騫和范麒智擔綱主演，首次挑戰靈魂交換、穿越題材BL劇，前者飾演69歲老人魂穿20歲孫子與後者飾演的室友，共譜出一段命運錯綜交織的特別情緣。

事實上，王智騫、范麒智在合作《靈魂約定》前，就已經是同門師兄弟關係，回憶起兩人第一次見面，竟然是在水中相遇，猶如偶像劇場景，印象最深刻的是王智騫穿著四角泳褲，而本身就是水球隊的范麒智則是穿著三角泳褲出現，講到初識的情景雙方都不約而同地笑了。

雖然私下感情很好，王智騫、范麒智在拍攝《靈魂約定》前還是有特別同居來加深感情，甚至是睡在同一張床上，王智騫笑說「他睡覺都會睡很熟，很難叫醒」，但自己則是很難入睡的類型；范麒智則是爆料對方「睡覺像殭屍一樣都不會動」。

同居時期，王智騫、范麒智幾乎都在一樣的時間醒來，但有一次兩人睡前約好要去健身，當鬧鐘一響後，兩人抬頭對眼，不約而同倒下繼續睡覺，成為印象深刻的趣事之一，不過雙方都表示雖然感情很好，但住在一起的時候仍需要一點私人空間，王智騫會跟家人聯繫；范麒智則會去散步、逛夜市。

私底下，王智騫、范麒智感情非常好，有一些兩人私密的愛稱，范麒智坦言自己會叫對方「Baby」，叫到現在都已經變成口頭禪；王智騫則會叫范麒智「智～」或是「智啊」，但對方不太喜歡，認為「太奶了」，范麒智笑說「過度肉麻會過敏」，於是王智騫後來都改叫本名。

有著結實身材的兩人，私底下也會相約一起去健身房，王智騫笑說「我們不會互相比身材，只會討論，比的話，我們都跟別人比」，目前他練到體脂肪只有5％，胸肌相當雄偉；范麒智雖擁有大胃王胃口，但他直呼「越自律的人越懂得如何偷懶」，所以他也維持體脂肪6%的身形已有3年，最自豪自己的背肌。

而王智騫、范麒智從香港來到台灣拍戲，兩人皆坦言迷上台灣生活的慢步調，《靈魂約定》劇組有特別要求他們到公園觀察，王智騫特別提到自己看到一家人在公園野餐的模樣相當震驚，直呼「香港很少看到」，表示「覺得台灣這個文化很好，有人野餐、有人放風箏」，與步調忙碌的香港區別很大。

范麒智也對王智騫的說法點頭如搗蒜，表示長住台灣半年時間裡，自己的生活步調、想法都改變了，笑說「香港人都走很快，要往前衝，但到了台灣我的腳步放慢，覺得很踏實」，就連搭乘捷運的手扶梯也很有感，速度差異有嚇到兩人。

談到在台灣最喜歡的地點，王智騫出乎意料地給了「三立電視台」這個答案，他眼睛散發光芒並興奮地表示，自己在香港公司只有一個辦公室，沒有像在台灣的電視台一樣是一整棟的建築物，因此感到相當新鮮，直呼「真的很舒適」。

而范麒智則透露自己在台灣最喜歡的地方是三立電視台旁邊的好市多，因為香港沒有佔地這麼廣的超市，只要飛機一抵達台灣就會跟王智騫一起直奔超市買烤雞，另外他也特別提到喜歡逛饒河夜市，只是有次收工只是想去買晚餐，在妝都快花了的情況下，還遇到粉絲認出，讓他相當害羞。

兩人因為《靈魂約定》在台灣收穫更多粉絲，王智騫推薦台灣觀眾到香港玩可以到「赤柱」旅遊，是他的個人私房景點，笑說「那裡是海邊，氣氛很輕鬆」，私底下的他也會常常去散心，直呼「搞不好去了可以巧遇我」；范麒智則是推薦可以嘗試香港當地的「拼飯」，有點像是台灣的自助餐，便宜又好吃。

