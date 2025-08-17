AKMU李秀賢瘦到小一號！零修圖身材曝光「減肥菜單公開」粉絲驚呼

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體AKMU（樂童音樂家）妹妹李秀賢近來努力減肥，被粉絲發現體態越來越苗條、瘦身有成，有歌迷留言表示「到底減肥瘦了多少？」擔心她瘦身過度，她也親自回覆粉絲「現在很健康」，事實上，她瘦到肉眼可見，引起韓網熱議「真的變瘦了」、「比以前還小一號」。

▲▼AKMU李秀賢近況照瘦了許多。



李秀賢5月出演鄭容和節目曾透露正在管理健康，希望心理跟身體都很健康，每天11點一定會坐在餐桌上讀30分鐘聖經讓心情靜下來，然後1對1的教練會來到家裡教導運動、重訓，維持好品質的生活作息，她的體態也漸漸瘦下來。

▲粉絲發現秀賢瘦很多，擔心她不健康，她親自回應「我現在是人生最健康」。



近日，AKMU現身演唱會，李秀賢就被發現整整小了一號，粉絲群討論熱烈，但也有人擔心她瘦得太快，留言關心「到底減肥瘦了多少？不論有什麼事情，永遠都是健康優先知道嗎？姐姐你要照顧好健康」，她親自回覆「謝謝，現在是出生以來最健康」。

▲AKMU李秀賢PO出減肥菜單，令粉絲驚呼連連。



李秀賢靠著運動、控制飲食慢慢瘦下來，日前也在IG分享晚餐，食量變小的她，只有吃雞胸肉條、玄米飯、泡菜，公開了減肥菜單，展現驚人毅力，令粉絲驚呼連連。而她更PO出零修圖近況照，整個人小了一號，看起來氣色與精神都比過去還好，再度獲得認證「真的瘦好多」。