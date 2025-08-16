直擊／等了11年...孫燕姿回來了！台下老公「竟被工作人員請走」

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
直擊／等了11年...孫燕姿回來了！　老公低調躲台下「竟被工作人員請走」

記者蔡琛儀／高雄報導

天后孫燕姿今（16日）起，在高雄巨蛋連唱兩場演出，也是她睽違11年的台灣演唱會，她的老公納迪姆愛相隨同行，一對兒女則沒有到場。有趣的是，納迪姆一開始在場邊站著欣賞演出，但可能因顧慮場邊有設施會影響安全，被工讀生請到旁邊，最後才找到位子坐下，專心欣賞老婆的表演。

▲▼孫燕姿高雄演唱會90秒完售。（圖／Make Music提供）

孫燕姿「就在日落以後」高雄站16日舉行，2場吸引2.3萬名觀眾，當初開賣時僅花了90秒就秒殺，票房進帳約9499萬元。整體人力動員近500人，主舞台由LED螢幕組成半圓形穹頂，4000多片的LED屏幕，使用1000多顆搖頭電腦燈，營造出在日落極美歡慶的震撼氛圍；這次高雄場延伸台長度長達25公尺，是目前巡迴演出中最長的一場，目的是為了讓表演者更能貼近觀眾。

開場在日落餘暉照映下，樂手們伴隨著〈極美〉聚集在麥田舞台，伴隨著炫目的煙花綻放，孫燕姿帶來經典歌曲〈我要的幸福〉正式點燃高雄的夜晚，緊接著一連串快節奏歌曲〈超快感〉、〈綠光〉、〈神奇〉，孫燕姿跳著動感的舞蹈，現場氣氛爆棚，接著她激動高喊：「高雄朋友，好久不見！」隨後說：「高雄是我瘋狂發片的時期常來的地方，那時候我在高雄上了無數的電台，也做了百貨公司、唱片行的簽唱會，那時跟很多高雄的朋友微笑、握手、簽名。」

▲▼孫燕姿老公納迪姆也愛相隨來台。（圖／讀者提供）

▲孫燕姿老公納迪姆也愛相隨來台。（圖／讀者提供）

接著她又回憶：「就是在這裡，我拿到了金曲獎最佳新人獎，也拿到了最佳女歌手獎，都在高雄。」讓全場萬名觀眾紛紛歡呼，嗨到不行，「那時候的我們，見了很多次面，現在我們可能都老了一點點有沒有？但有些東西，是不會變的。」並帶來〈我的愛〉，再次掀起全場萬人大合唱。

