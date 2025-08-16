快訊／張若凡爆向粉絲借錢不還　神隱1個月「自揭私生女身份」現身道歉

記者蔡琛儀／綜合報導

歌手張若凡日前被爆出欠債數百萬元，除了向銀行與前東家借錢，甚至向粉絲借了30萬元，甚至屢催未還、已讀不回，該名女粉絲追討將近半年才終於拿回借款，甚至還拜託對方把網路上的文章刪除。

▲張若凡遭爆出欠了一屁股債。（圖／索尼音樂提供）

張若凡沈默一個多月後，稍早終於在個人IG發聲，表示自己的債務都是為了家裡，「在疫情前我覺得自己算有能力賺錢，也能幫家裡支付各種開銷，家裡需要貸款時我也會出面那時很相信自己會一直賺錢，所以花錢也很大方喜歡請客來請客去，覺得這是一種自信。」

但疫情後她收入不穩，「但家裡的開支、承諾的供給還是得繼續。家裡的貸款家人原本說會一起分擔，但因為疫情的困境這個承諾也無法進行。母親的憂鬱、阿嬤的病況、家裡貸款需要照顧的種種，當然還有自己想要的生活等等，都會使人不顧一切的盡全力。」

張若凡更自爆其實是爸爸在外面的私生女，但媽媽仍選擇接納她，不計較血緣，「這份愛會更加想在她面前表現出我很有能力。」因此做出很多超出自己能力的事，「我當時聽不進去身邊所有人的建議，反而因為自尊心，裝出一副我還是很強的樣子去面對大家。」隨後她向身邊人道歉：「這次朋友會對我失望或是難過，是我自己沒有及時表達，習慣性用沉默和退縮與不誠實面對取代了溝通，對於幫助過我、曾經要好的朋友，謝謝這份善意，同時也很抱歉造成其他困擾。」

張若凡IG全文：

最近沈浸了一陣子，一直往內心尋找宇宙給的平靜。

這段時間讓一切都慢下來，也花時間認真生活。

在疫情前我覺得自己算有能力賺錢，

也能幫家裡支付各種開銷，家裡需要貸款時我也會出面那時很相信自己會一直賺錢，所以花錢也很大方喜歡請客來請客去，覺得這是一種自信。

可是疫情改變了一切工作停了又停，

收入不穩但家裡的開支、承諾的供給還是得繼續。

家裡的貸款家人原本說會一起分擔，但因為疫情的困境這個承諾也無法進行。母親的憂鬱、阿嬤的病況、

家裡貸款需要照顧的種種，

當然還有自己想要的生活等等

都會使人不顧一切的盡全力。



我媽是一個非常偉大的人。雖然我是爸爸在外面瞞著她和別人生下的小孩，那時她因為這件事被爸爸傷害得很深，但她仍選擇接納我、養育我，不計較血緣，甚至無私的照顧我。這份愛會更加想在她面前表現出我很有能力。

可是在這過程中，我也做了很多超出自己能力的事。我當時聽不進去身邊所有人的建議，反而因為自尊心，裝出一副我還是很強的樣子去面對大家。

一直以來，我在情感、交際和友誼上都是一個比較沒有安全感的人。這種不安全感讓我時常隱藏自己，遇到困難也變得很羞愧。

所以這次朋友會對我失望或是難過，是我自己沒有及時表達，習慣性用沉默和退縮與不誠實面對取代了溝通，對於幫助過我、曾經要好的朋友，謝謝這份善意 同時也很抱歉造成其他困擾。



無論如何不要忽略自己的能力與界線未來還是會為我愛的人付出但會更誠實的面對自己的現況

也謝謝大家關心跟指教

謝謝一直支持我的人，也謝謝曾經幫助過我的人。