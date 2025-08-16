直擊／年度最親切！朴寶劍環繞小港機場6分鐘　脫墨鏡舉動超暖心

記者吳睿慈／高雄報導

男神朴寶劍近期展開亞洲巡迴見面會，高雄站預計在17日登場，他16日上午先從仁川機場出發，約莫下午2點多抵達小港機場，他特地脫下墨鏡與粉絲見面，甫出關就朝粉絲方向簽名、打招呼，長達6分鐘，與粉絲親民互動。

▲朴寶劍抵達小港機場特地脫墨鏡與粉絲眼神對視。（圖／記者劉亮亨攝）



朴寶劍男神魅力難擋，16日下午抵達小港機場時，引起現場近500名粉絲尖叫迎接，向來寵粉的他，馬上前往粉絲區簽名、收下信件，且他原本出發時有戴墨鏡，稍早特地把墨鏡摘下，仔細地與每一區粉絲眼神交流、對望。

▲朴寶劍一路上都在打招呼、收禮物、簽名。（圖／記者劉亮亨攝）



現場更有媽媽抱著女兒來到現場追星，粉絲則卯起來寫卡片，盼望偶像可以收下心意，還有人製作「請幫我簽名」的應援，希望獲得男神的注目。朴寶劍確實一一收下所有人的心意，除了環繞小港機場，離開前還數度90度鞠躬致謝，停留長達6分鐘，堪稱本年度機場最佳親民韓星。

▼▲朴寶劍上車前不斷鞠躬致謝。（圖／記者劉亮亨攝）



此趟來台，朴寶劍預計在高雄流行音樂中心舉辦見面會，他首度到訪南台灣，並特別選在今年生日時宣布好消息，相隔1年多再度來到台灣與粉絲見面。

▲▼朴寶劍跨越粉絲群撈信，相當親切。（圖／讀者提供）

