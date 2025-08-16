林襄穿薔薔戰袍上班「走光好幾次」！正面開2大洞 胸前布料掀開全被拍

記者潘慧中／綜合報導

薔薔、林襄平常雖然可以穿得很辣，但若深究打扮技巧其實不盡相同，前者屬於豪放性感，後者則是酷辣路線。有趣的是，這兩個人最近在《女人我最大》被抽到交換衣服穿，難得展現有別以往的風情。

▲▼薔薔和林襄互換衣服穿。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



林襄穿了薔薔的美人魚色調洋裝，胸部正中間和胸下分別挖了兩個大洞的剪裁，剛好辣露南半球，加上裙襬的開高衩設計，讓她在行走間秀出纖細美腿。

▲▼林襄胸前布料一直掀開，薔薔幫忙喬。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



實際穿上後，薔薔直言林襄真的太瘦了，讓她一直忍不住幫忙喬胸前那兩塊布料。至於薔薔，她也穿上了林襄的平口背心，搭配透視短罩衫的部分，她還能接受，但下半身穿的五分褲讓她直言好醜，「很像國中生在穿的衣服。」

▲▼薔薔覺得自己穿得很像國中生。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



雖然薔薔的衣服很漂亮，但林襄表示這完全無法走在路上，「我剛剛走過來的瞬間，短短這條路就曝光好幾次」，因為胸前的那塊布料會一直掀出來，但薔薔認為是因為她太瘦，布料才會不服貼。

▲林襄出場前已經走光好幾次。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）