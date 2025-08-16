Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

記者吳睿慈／綜合報導

泰國人氣女星Lisa是天團BLACKPINK一員，她近日推出新歌〈Dream〉，找來大咖日本男星坂口健太郎合作，兩人譜出最浪漫又揪心的戀情，微電影MV甫上線，就獲得近千萬觀看。她16日釋出拍攝幕後花絮，兩人躺在床上，她則依偎在男方懷裡，親暱日常引來456萬人按讚朝聖。

▲Lisa、坂口健太郎情侶日常照引起456萬人朝聖。（圖／翻攝自Lisa IG）



Lisa首次與坂口健太郎合作，推出新歌〈Dream〉引起全球迴響，她16日釋出拍攝幕後花絮，兩人戲內化作甜蜜情侶檔，戲外互動也很可愛，在刷牙時，坂口健太郎突說出韓文「好吃」，令Lisa驚訝到開始舔牙膏，模樣逗笑所有人。

▲Lisa釋出拍攝MV幕後花絮。（圖／翻攝自Lisa IG）



其中還有他們躺在床上，雖依偎在彼此懷裡，但兩人對著上方的鏡頭擺出鬼臉，既有俏皮的一面，也有情侶倆的深情面貌，兩人共用一副耳機聆聽音樂，流露出獨特的默契與依賴，散發出慵懶而親密的情侶日常感，以及最後Lisa不捨抱著坂口健太郎的照片，都讓粉絲看得揪心。

BLACKPINK「Deadline」世界巡迴演唱會熱烈進行中，4位成員各是不同品牌的精品代言人，演唱會彷彿一場時尚大秀，每次穿上的造型都會引起熱烈討論，而她們即將在10月來到高雄世運開唱，令粉絲相當期待。