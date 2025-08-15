奎丁濕身解放泳裝炸上圍！　「被拍超兇事業線」身材看光激辣

記者王靖淳／綜合報導

網紅奎丁擁有火辣外型，平時會在社群記錄生活的她，今（15）日大方分享一系列身穿泳衣，站在泳池旁擺拍的辣照，畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲▼奎丁曬泳池辣照。（圖／翻攝自Instargam／zamy_ding）



[廣告]請繼續往下閱讀...

透過奎丁分享的照片可見到，她身穿一件淺灰色細肩帶的連身泳裝，泳裝的設計剪裁貼身，完美展現她修長的身材及纖細的腰線，傲人上圍及事業線更是一覽無遺。她站在泳池旁，一手扶著欄杆，另一手自然垂放，並微笑看向鏡頭。在其他照片中，她外穿一件同色系的薄外套，隨性披掛在肩膀上，整個人換到躺椅上，有時手上拿著飲料，有時撐著臉頰微笑，或是低頭紮髮、撥弄頭髮，整體氛圍相當愜意自在。

▲▼奎丁會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instargam／zamy_ding）



一系列辣照曝光後，立刻掀起網友暴動，留言區更是滿滿的讚美與驚嘆。其中有網友直呼「丁姐Hen辣喔」，也有人稱讚奎丁的造型「泳裝美美噠」。除了單純的外型稱讚之外，有粉絲幽默留言問奎丁，「這是免費可以看的嗎？」甚至還有粉絲忍不住告白，向她直白表示「我戀愛了」、「太正了，正到我無法呼吸」，意外掀起不小的討論。