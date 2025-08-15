秦楊右眼突失明！求醫最新病況曝光　哀嘆「已經定案」：不治半年內絕對中風

記者蕭采薇／台北報導

55歲的本土劇資深男星秦楊（莊政博）右眼突在8月8日發現失明，只剩下0.025視力。他15日前往三總眼科進一步尋求解決辦法，卻也得到「已經定案了」的噩耗。不過醫生也對他表示，幸虧先發現了失明，「不然半年後絕對變中風。」

▲秦楊近來身體狀況不佳。（圖／記者周宸亘攝）

秦楊語帶沈重表示：「剛剛看診完，醫生說，基本上我這個已經定案了，沒辦法百分之百恢復，能像現在這樣恢復到6成已經不錯了。」他也在會診時向醫生詢問「是不是沒救了？」醫生僅回答：「這樣不好聽啦！」但並未否認。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過秦楊仍未放棄，他說：「醫生有建議我作高壓氧治療，但他有強調，即使做了效果也不是那麼好。不過我還是要去嘗試看看，會先去掛號諮詢看看。」醫生也表示，幸好他在視力上先出現病徵，得以立刻展開治療，不然以目前頸動脈跟心臟狀況，「半年內絕對中風」。

▲秦楊右眼突然失明，被診斷出「視網膜神經血管嚴重堵塞」。（圖／秦楊提供）

秦楊右眼突在8月8日發現失明看不到，加上左眼先天性弱性，只剩下0.025視力，後來被診斷出「視網膜神經血管嚴重堵塞」。而他這一兩個月身體頻頻出狀況，後來得知眼睛的症狀類似「黑矇症」，包括長骨刺、肺部、腸胃出問題，現在眼睛又突發性失明，令秦楊難過說：「真是糟糕，人生最黑暗的時間就是現在」。

▲秦楊到三總眼科求醫。（圖／秦楊提供）