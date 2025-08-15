小哈利推新歌登熱搜「吐18歲離家真心話」！　伊能靜狂讚力挺

記者張筱涵／綜合報導

伊能靜與庾澄慶之子恩利（En-Li）推出首支單曲〈nihilistic joy〉，一發布便衝上微博熱搜，掀起網友熱議。

恩利在新歌上線時坦言，這首歌源自18歲時的心境轉折：「那時我是個‘憤青’，突然發現世界那麼大，我自以為是的那些小標準，其實微不足道。」他將初離家時的孤獨感、被束縛的無力感，全部寫進歌曲中。他說：「在這個焦慮的時代，我們這一代年輕人好像被捲入‘活著必須有意義’的混亂中，卻很少真正品味青春。」因此，他希望透過〈nihilistic joy〉（虛無主義的快樂），與同樣偶爾迷惘的人分享「偶爾躺平、擁抱當下」的片刻和解。

媽媽伊能靜第一時間轉發替兒子宣傳，激動寫道：「怎麼那麼好看！！！！（我是吹彩虹屁的媽媽、不掃興的媽媽、愛滿出來流滿地的媽媽～～～啦啦啦～～）」滿滿母愛溢於言表。

新歌一出，網友留言湧入，「又一個星二代發歌了」、「伊能靜為兒子宣傳滿滿的母愛」、「感謝朱一龍曾給恩利的機會，太暖心」、「很有才華又謙遜有禮的星二代」、「喜歡他有自己的想法，不被周遭左右」、「顏值在線、品味不會差，可以期待」、「繼承父母才華，音樂未來可期」。