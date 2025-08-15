《墨雨雲間》女星新劇慘遭換角！被迫「2度染髮」導演刁難黑幕曝

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《墨雨雲間》爆紅，讓一票演員從此知名度大開，其中女星趙嘉敏因「柳絮」一角令觀眾印象深刻。而她近期接拍新劇，不料傳出遭導演換角，隨後更驚爆進組第一天就被迫染髮2次，導演更說：「妳不是我心裡想的那個人。」

▲趙嘉敏（下圖右2）在《墨雨雲間》飾演「柳絮」打開知名度。（圖／翻攝自微博）

趙嘉敏經紀公司老闆是知名戲劇製作人于正。而于正近日在直播爆料，提及旗下女藝人進組第一天，被導演說：「妳不是我心裡想的那個人，我想要是OOO。」女藝人進組後被迫先將髮色染到烏黑，又把烏黑染到黃，導演持續不滿意，服裝造型是劇組在社群網站找，于正認為最誇張的是劇本只有寫到一半就開拍，女藝人被安排凌晨2點進行第2次試戲，結果被認定「不合格，最後慘遭撤換。于正昨日（14）深夜曬出與趙嘉敏的合照，證實她被劇組換角，鼓勵發文「你不是第一個受害者，也不是唯一的一個，所以不用氣餒。」

▲于正爆料旗下藝人遭劇組換角。（圖／翻攝自微博）

▲于正證實趙嘉敏被換角，PO合照鼓勵藝人不要氣餒。（圖／翻攝自微博）

據業界人士在陸網爆料，趙嘉敏接拍的新劇是《天才女友》，導演是執導過電影《人在囧途》、《前任》的田羽生，導演原本想起用張藝謀旗下藝人王佳怡，因平台反對才暫時接受趙嘉敏，進組後隨即藉故換人。網傳劇組目前找來新人合詩雨演出。

▲趙嘉敏出席《天才女友》開機儀式，不料進組沒多久就被換角。（圖／翻攝自微博）

于正不只爆料趙嘉敏遭換角，直播中重砲批評劇組劇本只有寫到一半，因為找到當紅演員演女主角就先開拍，男主角找了一直沒戲拍的男演員。這些訊息都令網友聯想到《天才女友》的男女主角田曦薇、胡一天，掀起陸網議論紛紛。