獨／越多人買越貴！Blue創台灣「浮動票價」首例　粉絲搶票實測結果曝光

記者蕭采薇／台北報導

「英倫經典流行男團」Blue將於11月來台開唱，本場演唱會也是台灣首次採用「浮動票價」售票。儘管「浮動票價」在國外已經有不少藝人採用，但台灣畢竟是第一回，引起不少討論。14日開放首輪售票後，幸好沒出現預期的「血流成河」，粉絲向《ETtoday星光雲》表示：「其實還可以接受。」

▲Blue即將在11月來台開唱，也成為台灣首次採取「浮動票價」的演唱會。（圖／Live Nation Taiwan提供）

Blue此次採取的售票模式為「彈性／需求票價」，與歐美先前包含綠洲合唱團（Oasis）、泰勒絲（Taylor Swift）、碧昂絲（Beyoncé）等歌手的引起爭議的「動態票價」不同的地方在於，後者有設定上限，可能一路漲到天價，因此還被粉絲戲稱是「官方黃牛」。像是綠洲合唱團在英國場次的演出中，同一個位置的票價可能相差五倍之多，當時就引起許多粉絲不滿。

而這次Blue採取的「彈性／需求票價」設有上限，且主辦單位事前就已公佈票價居間，最高不會超過6000元，因此完全合乎台灣法規。以14日目前為止的售票情況，粉絲實測後反應：「比較像是同一個區塊中，又有再細分幾個價錢，整理來說大概加個幾百塊，還可以接受。

▲Blue成為台灣首次採取「浮動票價」的演唱會。（圖／翻攝自拓元售票系統）

據悉，所有需要採用「浮動票價」的售票方式，都必須經過藝人或團隊的同意，國內外皆如此。而該售票機制將定價回家市場，像是機票或是飯店的定價，熱門時段和地點，票價就會變高，反之，若是售票情況不如預期，也可能變得更便宜。

而「浮動票價」對於藝人來說，也是另一種利多。過去可能被黃牛賺走的差價，如今可以直接進入團隊口袋，成為藝人的收入，也是對演出者和鼓勵和保障。