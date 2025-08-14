快訊／愛雅無預警證實懷孕！認了「悲喜交加」：明天是媽媽離開我的日子

記者潘慧中／綜合報導

愛雅（舊藝名：張艾亞）2022年宣布結婚，沒想到事隔兩年多，她14日在社群網站證實懷孕的好消息，讓演藝圈好友和粉絲都又驚又喜，「悲喜交加的日子，14號，是老公的生日。15號，卻是媽媽離開我的日子。」

▲愛雅證實懷孕。（圖／翻攝自Facebook／愛雅）



愛雅透露，這些年很少為老公生日大肆慶祝，因為快樂與思念總在這兩天交錯。然而，她今年與家人決定在這個特別的日子，與大家分享一份喜悅，「生命的美，往往藏在不期而遇裡。」

「37 歲的我，有成群的乾女兒、乾兒子，卻從沒認真想過：我會不會是個稱職的媽媽？」愛雅說，隨著生活壓力漸增，她甚至懷疑自己是否還有機會成為母親。直到某天，她迎來一個毫無預警的驚喜——「我懷孕了。」這個消息改變了她的生活，原本能小酌、熬夜的日子被打亂，情緒時而高昂、時而低落，讓她一度感到不適應甚至困惑。

▲愛雅已經結婚兩年多了。（圖／翻攝自Facebook／愛雅）



不過，愛雅也分享，隨著時間過去，她發現自己每天的每一個選擇都願意改變，只為了讓孩子更好，「生命的循環，有一種神奇的力量——讓你在一夕之間，因為另一個新生命，變得更加勇敢、更加細膩的全心全意」，感性的她已經準備迎接寶寶的到來。

愛雅IG全文：

悲喜交加的日子

14號，是老公的生日。

15號，卻是媽媽離開我的日子。

這些年，我們很少為他的生日大肆慶祝——

因為快樂與思念，總在這兩天交錯。

生命的美，往往藏在不期而遇裡。

今年，我們選擇在這一天，

和大家分享一份“我們的喜悅：。

37歲的我，有成群的乾女兒、乾兒子，

卻從沒認真想過：

「我會不會是個稱職的媽媽？」

隨著肩上的包袱越來越重，

我甚至懷疑自己，是否還有機會成為母親。

直到她，毫無預警地闖進我的生命——

我懷孕了。????

不能小酌、不能熬夜，

這個不行、那個不行……

原本的生活節奏被打亂，

情緒時而高昂、時而低落，

一開始，我很不適應，甚至困惑：

「怎麼會這樣？」

但慢慢地，我發現自己每天的每一個選擇，

都願意被改變——

只因希望她好。

生命的循環，有一種神奇的力量——

讓你在一夕之間，

因為另一個新生命，

變得更加勇敢、更加細膩的全心全意。