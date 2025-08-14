快訊／愛雅無預警證實懷孕！認了「悲喜交加」：明天是媽媽離開我的日子
記者潘慧中／綜合報導
愛雅（舊藝名：張艾亞）2022年宣布結婚，沒想到事隔兩年多，她14日在社群網站證實懷孕的好消息，讓演藝圈好友和粉絲都又驚又喜，「悲喜交加的日子，14號，是老公的生日。15號，卻是媽媽離開我的日子。」
▲愛雅證實懷孕。（圖／翻攝自Facebook／愛雅）
愛雅透露，這些年很少為老公生日大肆慶祝，因為快樂與思念總在這兩天交錯。然而，她今年與家人決定在這個特別的日子，與大家分享一份喜悅，「生命的美，往往藏在不期而遇裡。」
「37 歲的我，有成群的乾女兒、乾兒子，卻從沒認真想過：我會不會是個稱職的媽媽？」愛雅說，隨著生活壓力漸增，她甚至懷疑自己是否還有機會成為母親。直到某天，她迎來一個毫無預警的驚喜——「我懷孕了。」這個消息改變了她的生活，原本能小酌、熬夜的日子被打亂，情緒時而高昂、時而低落，讓她一度感到不適應甚至困惑。
▲愛雅已經結婚兩年多了。（圖／翻攝自Facebook／愛雅）
不過，愛雅也分享，隨著時間過去，她發現自己每天的每一個選擇都願意改變，只為了讓孩子更好，「生命的循環，有一種神奇的力量——讓你在一夕之間，因為另一個新生命，變得更加勇敢、更加細膩的全心全意」，感性的她已經準備迎接寶寶的到來。
愛雅IG全文：
悲喜交加的日子
14號，是老公的生日。
15號，卻是媽媽離開我的日子。
這些年，我們很少為他的生日大肆慶祝——
因為快樂與思念，總在這兩天交錯。
生命的美，往往藏在不期而遇裡。
今年，我們選擇在這一天，
和大家分享一份“我們的喜悅：。
37歲的我，有成群的乾女兒、乾兒子，
卻從沒認真想過：
「我會不會是個稱職的媽媽？」
隨著肩上的包袱越來越重，
我甚至懷疑自己，是否還有機會成為母親。
直到她，毫無預警地闖進我的生命——
我懷孕了。????
不能小酌、不能熬夜，
這個不行、那個不行……
原本的生活節奏被打亂，
情緒時而高昂、時而低落，
一開始，我很不適應，甚至困惑：
「怎麼會這樣？」
但慢慢地，我發現自己每天的每一個選擇，
都願意被改變——
只因希望她好。
生命的循環，有一種神奇的力量——
讓你在一夕之間，
因為另一個新生命，
變得更加勇敢、更加細膩的全心全意。
讀者迴響