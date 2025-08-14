7年愛情力量偉大！李光洙放閃挺女友李先彬看恐怖片　嚇瘋灑爆米花

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
趙露思假公益事件又反轉「官方改口」
楊柳侵襲！停班課資訊一次看
邊荷律颱風天不叫外送！網讚：善良
7年愛情力量偉大！李光洙挺女友李先彬看恐怖片　嚇瘋灑光爆米花

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員李光洙過去在節目《Running Man》搞笑形象深植人心，更因此與女友李先彬結緣，兩人2018年底認愛，至今交往7年，感情穩定。近日，女友李先彬的電影《噪音殺機》上映，他現身VIP試映會，嚇到把爆米花灑一地，驚呼「好可怕喔」，反應笑翻所有人，不過，情侶倆的互動甜蜜，李先彬也默默放閃「他很怕恐怖驚悚片，願意來看就已經很感謝了」。

▲李先彬首度挑戰主演恐怖片。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲李先彬首度挑戰主演恐怖片。（圖／采昌國際多媒體提供）

女主角李先彬一改過往亮麗、搞笑形象，首度挑戰驚悚類型，在片中飾演聽障人士，並捲入一連串讓人頭皮發麻的神秘事件。她坦言從小就是驚悚片迷，卻始終不敢輕易接演這類角色：「對於自己真正熱愛的東西，反而更怕搞砸。」她以細膩入微的演技，精準傳遞角色在恐懼與焦慮中逐漸崩潰的情緒，從驚恐中顫抖的呼吸、過度警覺的神情，再到對細微噪音瞬間爆發的情緒，層層堆疊的表現令人屏息。

▲李光洙與李先彬交往7年多，女友進戲院看恐怖片。（圖／翻攝自SBS IG、采昌國際多媒體提供）

▲李光洙與李先彬交往7年多，女友進戲院看恐怖片。（圖／翻攝自SBS IG）

出道14年首度挑恐怖片，李先彬壓力不小，但在VIP試映會後，她終於如釋重負；看著親朋好友在影廳裡的驚嚇反應，讓她忍不住興奮直呼：「試映會後，我整個被多巴胺沖昏頭，到早上六點還睡不著！」當天，男友李光洙現身捧場，結果被嚇到當場把爆米花灑了一地：「他本來就很怕看恐怖驚悚片，結果當場被嚇到把整盒爆米花灑出來，超好笑的！不過他願意來看就已經很感謝了。」

▲李先彬看恐怖片　嚇瘋灑光爆米花。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲李先彬放閃李光洙「他願意來看就已經很感謝了」。（圖／采昌國際多媒體提供）

李先彬透露李光洙看完跟她說：「好可怕喔！」男友還補了一句：「看得出來妳很辛苦！」這也讓她有感而發：「畢竟他也是演員，只要看畫面就知道拍攝過程會怎麼樣，因為他現場也有看著拍，所以可能更加了解吧。」不只男友，李先彬的圈內好友也在影廳裡嚇到花容失色，她笑說：「我很親近的妹妹盧正義，看電影時買了熱狗，結果嚇到整個噴飛，還把番茄醬弄到椅子上。」

現場甚至還有幾位前輩告訴李先彬「我是為了妳來的，但真的不敢把它看完。」這些反應對李先彬來說，不是打擊，而是最真實、最甜美的肯定。她感性表示：「作為一部驚悚片，當大家都說『看不下去』時，對我反而是一種稱讚，讓我覺得我曾經的努力都獲得了回報。」《噪音殺機》即將在8月29日於全台驚駭獻映。

