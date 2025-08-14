ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

趙露思假公益事件又反轉「官方改口」
楊柳侵襲！停班課資訊一次看
邊荷律颱風天不叫外送！網讚：善良
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

芳瑜 趙露思 天心 邱宇辰 安乙蕎 方語昕 涂善存 陳妤

賈靜雯合體舒淇…4影后同台飆戲！鍾欣凌變「邪教教主」微笑超毛

記者黃庠棻／台北報導

Netflix秋季強檔華語原創影集《回魂計》集結獲獎無數的國際級影后舒淇、李心潔領銜主演，雙金影后賈靜雯特別演出，強強聯手飆戲詮釋因女兒身陷詐騙案而展開一連串追查、復仇之路的母親，以及顛覆以往形象，飾演詐騙首腦的影帝傅孟柏，更集結知名泰國影帝蘇格拉瓦卡那諾特別演出、鍾欣凌、方郁婷、林廷憶、劉主平、陳昕葳、鄭人碩等超豪華卡司，共同打造暗黑懸疑復仇劇。

▲舒淇、李心潔主演的《回魂計》入選釜山影展「On Screen」單元。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

本劇以四位不同的母親，帶出同為女性的不同性格和面貌，與面對孩子在同一場悲劇下走向不同的選擇與命運。本次在《回魂計》中，舒淇飾演的汪慧君是一位看似溫柔、實則堅韌的母親，三年前女兒在一起詐騙案中重傷成為植物人後，慧君毅然搬到班佧（劇中虛構城市），一邊經營雜貨店，一邊悉心照料女兒，撐起破碎的家庭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲舒淇、李心潔主演的《回魂計》入選釜山影展「On Screen」單元。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

舒淇形容汪慧君是一個「糾結」的母親，是被「命運」推到這個復仇的境地，做出了這個選擇「特別有挑戰的部分是飾演一位十幾歲女孩的母親，之前也演過母親但孩子都比較小，這次的女兒都快成年了，她經歷的事情也非常多，一開始真的比較難拿捏，我花了很多時間在思考怎麼切入這個角色。」

▲《回魂計》集結舒淇、李心潔、賈靜雯聯手飆戲，掀最黑暗母愛復仇。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

李心潔這次飾演同為受害者家屬的趙靜，是一位外表冷靜、內心壓抑的單親媽媽，她的女兒在三年前的詐騙案件中慘遭虐待致死，是三位受害女孩中唯一沒有生還的人，為了替女兒復仇與慧君結盟，決定賭上一切尋求正義。

▲舒淇、李心潔主演的《回魂計》入選釜山影展「On Screen」單元。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

李心潔認為她所飾演的母親趙靜，是一位很「強大」的女性，她可以為了她愛的人去做出一些她能力以外的事情，甚至變成一個她自己都想像不到的人，她分享「我覺得『愛』是她生命非常重要的一個原動力，會驅使她不斷挑戰與成長，不管她遇到的是多麼艱難的挫折，她都不會退縮，這些她面臨的困難會讓她變成一個更有力量的人。」

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

黃宜臻（賈靜雯 飾）則是本次中相對理性與冷靜的一位母親，也是劇中唯一一位倖存女孩的媽媽，身為律師的她，在事件發生後代表受害者家屬爭取司法正義，女兒雖然倖存卻留下心靈創傷，雖然外表看起來堅強理智，但她心裡的掙扎其實一點也不少。她與慧君（舒淇飾）、趙靜（李心潔飾）同樣身為母親，但在行動上卻選擇另一條路。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

賈靜雯坦言「我覺得這一次是一個我比較難接受的媽媽角色，可以說是有一點反角的，所以要克服自己心裡面跟眼神上的變化，在看劇本時就會知道這個媽媽有她背後的故事與難言之隱，所以在拿捏眼神上有先特別揣摩練習了一下。」

▲《回魂計》集結強大卡司。（圖／NETFLIX提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

近期作品不斷的鍾欣凌本次在《回魂計》中一改過往形象，詮釋一位溫和卻令人不寒而慄的宗教領袖張悅心，同時也是詐騙首腦張士凱（傅孟柏飾）的母親，領導著宗教組織「三清太極會」，在信徒眼中是德高望重的「大善人」，然而面對兒子的罪行，她卻選擇冷處理甚至否認責任，她對信仰與利益的操控、對人性的冷漠，與受害者母親形成強烈對比。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

鍾欣凌逗趣形容張悅心是一位「很壞、非常壞、超級壞的角色」，她表示「為了準備這個角色，那陣子我開始看很多比較暗黑的電影，跟我過去喜歡看的那種甜甜、快樂的電影都不一樣，也開始觀察自己生氣的時候，臉部的肌肉會長什麼樣子，來揣摩張悅心帶給人的感受。」鍾欣凌將這種看似慈愛、實則算計的媽媽演得入木三分，讓人每次看到她的微笑都覺得毛骨悚然。

▲《回魂計》集結強大卡司。（圖／NETFLIX提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

Netflix原創華語影集《回魂計》以一場發生在虛構城市「班佧」的詐騙綁架案事件為背景，講述兩位母親汪慧君（舒淇飾）和趙靜（李心潔飾）因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇，卻發現救贖遙不可及的懸疑故事。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

在充斥著欺騙與操控的危險世界裡，她們不僅要面對各自內心的陰影，還必須做出撕裂人心的抉擇。為了替摯愛的女兒報仇，在一名神女的協助下，她們將兇手張士凱（傅孟柏飾）復活、施以酷刑，甚至勒索兇手的母親索取贖金。

▲《回魂計》集結舒淇、李心潔、賈靜雯聯手飆戲，掀最黑暗母愛復仇。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

然而，無論對兇手施加多少痛苦，憤怒始終無法平息。一位復仇的母親，究竟能為女兒走到多遠？而當關於事件真相的黑暗秘密逐漸浮現，她們的友誼也被推向極限，迫使她們正視並挑戰自己道德的界線。該作將在2025年10月9日於Netflix全球獨家播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

回魂計舒淇李心潔傅孟柏鍾欣凌方郁婷林廷憶劉主平陳昕葳鄭人碩

推薦閱讀

快訊／大牙宣布離婚羽球教練　「520登記結婚5年」發聲：退回朋友

快訊／大牙宣布離婚羽球教練　「520登記結婚5年」發聲：退回朋友

46分鐘前

芳瑜認了裸照外流！閨蜜胸部很黑「她上空自拍安慰」…結果是詐騙

芳瑜認了裸照外流！閨蜜胸部很黑「她上空自拍安慰」…結果是詐騙

21小時前

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」！KID坤達秒變沉重 心酸原因曝

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」！KID坤達秒變沉重 心酸原因曝

3小時前

趙露思假公益事件又反轉！官方改口「確實有發證書」澄清始末

趙露思假公益事件又反轉！官方改口「確實有發證書」澄清始末

14小時前

快訊／《台灣霹靂火》秦楊右眼突失明！　左眼視力剩0.025崩潰

快訊／《台灣霹靂火》秦楊右眼突失明！　左眼視力剩0.025崩潰

2小時前

薔薔曬王祖賢合照「短裙疑走光」！　網急勸：快刪除…留言串歪樓

薔薔曬王祖賢合照「短裙疑走光」！　網急勸：快刪除…留言串歪樓

3小時前

蕭彤雯正妹女兒考上台大！　「繳空白申請書」全押分科她緊張到失眠

蕭彤雯正妹女兒考上台大！　「繳空白申請書」全押分科她緊張到失眠

14小時前

天心失明遭小三用熱水活活燙死　「躺太平間演屍體」全場緊繃！

天心失明遭小三用熱水活活燙死　「躺太平間演屍體」全場緊繃！

19小時前

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力、氣場強」

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力、氣場強」

7小時前

J級化妝品CEO「閃電進軍拍AV」！　羞認：通往天堂的捷徑

J級化妝品CEO「閃電進軍拍AV」！　羞認：通往天堂的捷徑

8/12 20:25

快訊／愛雅無預警證實懷孕！認了「悲喜交加」：明天是媽媽離開我的日子

快訊／愛雅無預警證實懷孕！認了「悲喜交加」：明天是媽媽離開我的日子

44分鐘前

黑男街頭巧遇「袁惟仁20歲正妹女兒」！刺青海綿寶寶、撞臉李珠珢

黑男街頭巧遇「袁惟仁20歲正妹女兒」！刺青海綿寶寶、撞臉李珠珢

8/13 10:36

熱門影音

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」
影／李千娜同框21歲正妹女兒！　神基因「複製貼上」以為照鏡子

影／李千娜同框21歲正妹女兒！　神基因「複製貼上」以為照鏡子
惠利擺脫「柳韓事件」　大玩「真有趣」地獄哏

惠利擺脫「柳韓事件」　大玩「真有趣」地獄哏
金泰希PO影片喊「不會剪」　 Rain放閃甜回：來我家吧

金泰希PO影片喊「不會剪」　 Rain放閃甜回：來我家吧
少女時代俞利「墜馬重摔」！ 自責沒抓緊...擔心受驚的馬

少女時代俞利「墜馬重摔」！ 自責沒抓緊...擔心受驚的馬
趙露思沒有關瓦斯爐

趙露思沒有關瓦斯爐
《母胎單身戀愛大作戰》出金句　父母.小孩是老天爺選...「男人要自己選！」

《母胎單身戀愛大作戰》出金句　父母.小孩是老天爺選...「男人要自己選！」
趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」
是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優

是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優
伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
韓韶禧又開嗆惠利：是有什麼有趣的？ 曝跟柳俊烈交往「外表並不是一切」

韓韶禧又開嗆惠利：是有什麼有趣的？ 曝跟柳俊烈交往「外表並不是一切」

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

《母胎單身》床上親出啾啾聲！　「摟抱親」全都來...主持人狂尖叫

《母胎單身》床上親出啾啾聲！　「摟抱親」全都來...主持人狂尖叫

蔡尚樺.林秉聖又被拍「自由進出香閨」　2人關係語帶保留..羞認：身體滿強的

蔡尚樺.林秉聖又被拍「自由進出香閨」　2人關係語帶保留..羞認：身體滿強的

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

江蕙小巨蛋開唱遇颱風擾台　揪萬人施咒：閃啦！

江蕙小巨蛋開唱遇颱風擾台　揪萬人施咒：閃啦！

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

趙露思親回「綠茶」事件：這是個局　喊話公司對質…曝簽約理由「沒想紅」

趙露思親回「綠茶」事件：這是個局　喊話公司對質…曝簽約理由「沒想紅」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

高宇蓁姐弟戀7年：沒癢過　高EQ避談前男友趙駿亞

高宇蓁姐弟戀7年：沒癢過　高EQ避談前男友趙駿亞

看更多

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

大牙2原因婚前喊「不婚不生」　阿廖師1句話打動她…5年婚認愛已逝

8分鐘前0

《Señorita》卡蜜拉來台「零遮掩逛寶雅」！　天后打卡嗨喊：買很多可愛小物

14分鐘前0

楊子儀自幼喪父「吐真實心聲」！　認渴望當爸：生女兒就不工作了

18分鐘前20

慶5周年後就沒放閃！　大牙宣布離婚「27天前發文」藏端倪

30分鐘前16

大牙520才曬照放閃老公！　「慶5年木婚」不到3個月宣布離婚

31分鐘前0

金曲歌后隔27年合體黃韻玲！　淡水碼頭煙火浪漫開唱

31分鐘前0

2月寒冬只穿旗袍拍戲！八點檔女星自豪不怕冷…10度低溫跑去溯溪

32分鐘前49

大牙發聲「離婚跟陳建州無關」分開主因曝光！謝前夫2年前攜手挺過

34分鐘前0

泰勒絲回憶倫敦見王室　曝現場最爆笑的男友兄內心戲

43分鐘前0

7年愛情力量偉大！李光洙放閃挺女友李先彬看恐怖片　嚇瘋灑爆米花

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲
    46分鐘前1627
  2. 芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙
    21小時前4627
  3. 吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」
    3小時前4619
  4. 趙露思假公益事件又反轉！
    14小時前2020
  5. 《台灣霹靂火》秦楊右眼突失明！
    2小時前1410
  6. 薔薔曬王祖賢合照「短裙疑走光」！
    3小時前127
  7. 蕭彤雯正妹女兒考上台大！她緊張到失眠
    14小時前2817
  8. 天心遭小三用熱水燙死「躺太平間演屍體」全場緊繃！
    19小時前1
  9. 薔薔巧遇王祖賢　讚很有親和力氣場強
    7小時前1215
  10. J級化妝品CEO「閃電進軍拍AV」！
    8/12 20:258
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合