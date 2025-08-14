賈靜雯合體舒淇…4影后同台飆戲！鍾欣凌變「邪教教主」微笑超毛

記者黃庠棻／台北報導

Netflix秋季強檔華語原創影集《回魂計》集結獲獎無數的國際級影后舒淇、李心潔領銜主演，雙金影后賈靜雯特別演出，強強聯手飆戲詮釋因女兒身陷詐騙案而展開一連串追查、復仇之路的母親，以及顛覆以往形象，飾演詐騙首腦的影帝傅孟柏，更集結知名泰國影帝蘇格拉瓦卡那諾特別演出、鍾欣凌、方郁婷、林廷憶、劉主平、陳昕葳、鄭人碩等超豪華卡司，共同打造暗黑懸疑復仇劇。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

本劇以四位不同的母親，帶出同為女性的不同性格和面貌，與面對孩子在同一場悲劇下走向不同的選擇與命運。本次在《回魂計》中，舒淇飾演的汪慧君是一位看似溫柔、實則堅韌的母親，三年前女兒在一起詐騙案中重傷成為植物人後，慧君毅然搬到班佧（劇中虛構城市），一邊經營雜貨店，一邊悉心照料女兒，撐起破碎的家庭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

舒淇形容汪慧君是一個「糾結」的母親，是被「命運」推到這個復仇的境地，做出了這個選擇「特別有挑戰的部分是飾演一位十幾歲女孩的母親，之前也演過母親但孩子都比較小，這次的女兒都快成年了，她經歷的事情也非常多，一開始真的比較難拿捏，我花了很多時間在思考怎麼切入這個角色。」

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

李心潔這次飾演同為受害者家屬的趙靜，是一位外表冷靜、內心壓抑的單親媽媽，她的女兒在三年前的詐騙案件中慘遭虐待致死，是三位受害女孩中唯一沒有生還的人，為了替女兒復仇與慧君結盟，決定賭上一切尋求正義。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

李心潔認為她所飾演的母親趙靜，是一位很「強大」的女性，她可以為了她愛的人去做出一些她能力以外的事情，甚至變成一個她自己都想像不到的人，她分享「我覺得『愛』是她生命非常重要的一個原動力，會驅使她不斷挑戰與成長，不管她遇到的是多麼艱難的挫折，她都不會退縮，這些她面臨的困難會讓她變成一個更有力量的人。」

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

黃宜臻（賈靜雯 飾）則是本次中相對理性與冷靜的一位母親，也是劇中唯一一位倖存女孩的媽媽，身為律師的她，在事件發生後代表受害者家屬爭取司法正義，女兒雖然倖存卻留下心靈創傷，雖然外表看起來堅強理智，但她心裡的掙扎其實一點也不少。她與慧君（舒淇飾）、趙靜（李心潔飾）同樣身為母親，但在行動上卻選擇另一條路。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

賈靜雯坦言「我覺得這一次是一個我比較難接受的媽媽角色，可以說是有一點反角的，所以要克服自己心裡面跟眼神上的變化，在看劇本時就會知道這個媽媽有她背後的故事與難言之隱，所以在拿捏眼神上有先特別揣摩練習了一下。」

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

近期作品不斷的鍾欣凌本次在《回魂計》中一改過往形象，詮釋一位溫和卻令人不寒而慄的宗教領袖張悅心，同時也是詐騙首腦張士凱（傅孟柏飾）的母親，領導著宗教組織「三清太極會」，在信徒眼中是德高望重的「大善人」，然而面對兒子的罪行，她卻選擇冷處理甚至否認責任，她對信仰與利益的操控、對人性的冷漠，與受害者母親形成強烈對比。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

鍾欣凌逗趣形容張悅心是一位「很壞、非常壞、超級壞的角色」，她表示「為了準備這個角色，那陣子我開始看很多比較暗黑的電影，跟我過去喜歡看的那種甜甜、快樂的電影都不一樣，也開始觀察自己生氣的時候，臉部的肌肉會長什麼樣子，來揣摩張悅心帶給人的感受。」鍾欣凌將這種看似慈愛、實則算計的媽媽演得入木三分，讓人每次看到她的微笑都覺得毛骨悚然。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

Netflix原創華語影集《回魂計》以一場發生在虛構城市「班佧」的詐騙綁架案事件為背景，講述兩位母親汪慧君（舒淇飾）和趙靜（李心潔飾）因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇，卻發現救贖遙不可及的懸疑故事。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

在充斥著欺騙與操控的危險世界裡，她們不僅要面對各自內心的陰影，還必須做出撕裂人心的抉擇。為了替摯愛的女兒報仇，在一名神女的協助下，她們將兇手張士凱（傅孟柏飾）復活、施以酷刑，甚至勒索兇手的母親索取贖金。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

然而，無論對兇手施加多少痛苦，憤怒始終無法平息。一位復仇的母親，究竟能為女兒走到多遠？而當關於事件真相的黑暗秘密逐漸浮現，她們的友誼也被推向極限，迫使她們正視並挑戰自己道德的界線。該作將在2025年10月9日於Netflix全球獨家播出。