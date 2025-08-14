NewJeans出道前突遭解約！　HARIN曝傷心過往「卻引爭議」急澄清

記者張筱涵／綜合報導

日本籍模特兒HARIN曾入選韓國人氣女團NewJeans出道組，近日因在訪談中提及練習生時期的經歷而引發關注，14日透過YouTube社群發表聲明，澄清外界誤解並表達心聲。

▲HARIN是NewJeans出道組的一員。（圖／翻攝自Instagram）



HARIN在聲明中表示，對於近期突然湧入的關注感到感謝，但同時也有些擔心。她強調，自己在訪談中分享的內容，僅是過去非常私人的挫折與失望情緒，「並不是要批評或揭露特定公司或個人」。回顧那段練習生時期，雖然過得艱難，但同時也是讓自己變得更堅強的寶貴機會與時光，「直到現在，我依然支持當時與我一起笑、一起哭的成員們」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，HARIN曾是日本偶像團體「SHIBU3 Project」成員，出生於2003年，2020年通過HYBE旗下Source Music試鏡後入社，之後轉入ADOR，並成為NewJeans出道組一員。今年7 月出演日本演員武田浩光的YouTube頻道時透露，自己在出道前夕因公司突如其來的決定，被單方面告知解約並離開團隊，不得不立即返回日本。

此番言論曝光後，在網路上引發大量討論與關注，也伴隨部分負面留言，促使HARIN親自發表聲明，盼外界能理解她的立場。

【HARIN聲明全文】

大家好，我是 HARIN。

最近突然收到大家的關注，心中非常感謝，同時也有一些擔心。

我在訪談中提到的內容，是關於我過去非常私人的挫折與失望情緒，並不是針對特定公司或個人的批評或揭露。

那段時間對我來說雖然很艱難，但同時也是讓我變得更堅強的寶貴機會與時光。直到現在，我依然支持當時與我一同歡笑、一起落淚的成員們！

我會繼續努力，補足自己的不足，帶來更好的樣子給大家看。

即使在炎熱的夏天，也如同四季更迭般，秋風終會吹起、秋天會到來——我依然會是那個不變的 HARIN。

今後也請大家多多支持！