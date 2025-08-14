ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
date 2025-08-14
楊柳侵襲！停班課資訊一次看
邊荷律颱風天不叫外送！網讚：善良
快訊／《台灣霹靂火》秦楊右眼突失明！　左眼視力剩0.025崩潰

記者黃庠棻、劉宜庭／台北報導

秦楊右眼突失明！55歲的他本名莊政博以《台灣霹靂火》劉文聰一角爆紅，他今（14日）崩潰透露，自己的右眼已在上週父親節（8月8日）當天突然失明，而他先天弱視的左眼視力僅存0.025，近乎全盲的狀態讓他一度崩潰絕望：「眼睛看不到真的想去死！」

▲秦楊。（圖／ETtoday）

▲秦楊。（圖／ETtoday）

▲秦楊右眼突失明。（圖／秦楊提供）

秦楊透露，近年身體狀況連連，不僅長骨刺，肺部、胃腸都出問題，「已經好多年沒辦法好好睡覺」，偏偏屋漏偏逢連夜雨，8月8日早上十點多，右眼突然就看不見了。他心急如焚地趕到新店耕莘醫院掛急診，但無論是眼科還是腦神經內科，都檢查不出病因，讓他心情更加沮喪。

隔天，秦楊忍著眼疾南下嘉義與朋友談事，友人見狀，立刻安排他就診當地知名的眼科，這才檢查出是「視網膜神經血管嚴重堵塞」，引發突發性失明。醫生告知，這種症狀在醫學上稱為「黑矇症」（Amaurosis fugax），黃金搶救期只有短短6個小時。

▲秦楊。（圖／ETtoday）

▲秦楊。（圖／ETtoday）

▲秦楊視網膜神經病變。（圖／秦楊提供）

秦楊得知自己因第一時間未被正確診斷，已錯過黃金治療期時，當場崩潰。他憤怒又無奈地表示，自己早有預感，因法醫岳父10年前就提醒過他，若不善加保養，右眼遲早會失明，沒想到一語成讖。

如今右眼視力恢復不到五成，看出去仍一片霧濛濛，秦楊形容此刻是「人生最黑暗的時間」。他也解釋，自己目前完全無法看手機文字，所以沒辦法回覆LINE等文字訊息，希望親友們若有急事直接打電話給他。最後，他也以自身慘痛經歷奉勸大家：「再怎麼忙，身體健康真的很重要。」

