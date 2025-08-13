被吳婉君退追IG！林萱瑜認閨蜜情變「斷聯超過1年」Junior更傷心

記者黃庠棻／台北報導

女星林萱瑜日前被爆和吳婉君閨蜜情變，Instagram還取消關注的傳聞延燒多月，她先前在社群網站上解釋整起事件的經過，也無奈地說自己才是被取消關注的人。今（13）日她與岳虹、陳珮騏一起出席新作《百味人生》卡司發佈會，首度露面談及此事。

▲林萱瑜（左起）、岳虹、陳珮騏出席《百味人生》卡司發布會。（圖／記者林敬旻攝）



林萱瑜在傳出與吳婉君閨蜜情變後，今（13）日首度公開露面被問及此事，她先是嘆了一口氣，隨後無奈地說道「我也不知道怎麼了，狀況跟我發文寫的一樣」，坦言某一天自己發現看不到對方的動態，點到Instagram主頁才發現雙方已經不是「追蹤中」的狀態，但並沒有被封鎖「都還是看得到動態」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林萱瑜談及吳婉君。（圖／記者林敬旻攝）

對此，林萱瑜認為吳婉君退追的舉動「也許她在保護自己，也許她在保護我，我也不清楚」，事情發生在2024年，雙方已經斷聯超過1年之久，雖然不知道這段友誼發生什麼問題，但她強調兩人中間沒有任何爭執或爭吵，後續發現被退追也沒有傳訊息給對方追問，坦言兩人關係沒有緊密到會去質問。

▲林萱瑜談及吳婉君。（圖／記者林敬旻攝）

至於吳婉君先前被前男友趙駿亞家暴，林萱瑜也沒有特別傳訊息關心對方，但有透過共同朋友了解情況，得知對方身邊有其他朋友陪伴，就比較安心。但其實老公Junior跟吳婉君的感情也不錯，坦言丈夫「應該很難過、很遺憾」，只是男生更不可能開口問「怎麼被退追」，她強調「到現在也不知道她為何要退追」。

▲林萱瑜認了與吳婉君友情生變。（圖／翻攝自Instagram／kininii）