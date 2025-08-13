徐乃麟緊擁高金素梅談愛「35年前小生照」出土　凍齡神顏驚呆網！

記者黃庠棻／台北報導

緯來戲劇台YouTube頻道正在播出瓊瑤馬拉松，24小時連播瓊瑤六個夢系列之《三朵花》、《啞妻》、《婉君》。其中，綜藝大哥徐乃麟就拍了《三朵花》、《婉君》兩部戲，近期《三朵花》還在緯來戲劇43頻道每週六、日晚間八點播出，有許多年輕觀眾驚訝「原來乃哥以前拍過戲」、「他真的保養得很好」。

▲徐乃麟年輕時與高金素梅拍攝瓊瑤的《三朵花》。（圖／緯來戲劇台提供）



徐乃麟透露，在結婚前開始拍瓊瑤的戲，一開始在《庭院深深》中演劉雪華的男友，之後在結婚當年，六月婚禮後，九月就到大陸拍瓊瑤的六個夢系列。當時，大陸經濟條件差，他們在北京、長沙拍了四個月的戲，那時候廁所都還沒有馬桶，只有蹲式廁所。

對此，徐乃麟回想起來「那些日子過好快，在那年代一播出盛況空前，幾乎一半的人都在看，在中國的大街小巷，更是大家都在唱『婉君』。」他認為，拍瓊瑤戲很不簡單，必須背好台詞「瓊瑤的劇本不許改台詞，再繞口的台詞也得背好，所以只能死背、硬背、硬記，加強語氣後，消化講得口語化才能演出自然。」

回憶當時，徐乃麟表示以前很靦腆，那個年代的愛情很單純，談戀愛時連牽個手都不容易，不像現在年輕人玩樂的地方很多，男女相處不像以前那樣保守，但他認為現代人還是要單純一點好，感情不要太複雜，會招來太多困擾。

有年輕的觀眾很訝異徐乃麟竟然拍過愛情戲，甚至到現在還保養得很不錯，他笑說「講出來大家也許不太相信，我幾乎不吃消夜的，以前拍戲時可能偶爾有吃一下，但這輩子吃消夜的次數大概十根手指頭能算完」加上他不熬夜，所以以前有「徐十點」的稱號，一定要在晚間十點前收工；現在則是早上拍節目，晚上六點就錄完了，直呼「生活規律正常、心情愉悅，適時的釋放壓力就是我的養生之道！」