他拍鄉土劇...半夜被要求移車「卻遭推下樓梯」　背後真相嚇到發毛

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王荒山亮、銷售天王劉家榮、恆溫歌王李明洋，近日為10月18日「三冠王說唱SHOW」彩排時聊到鬼月靈異經驗，三人互爆驚悚往事。

▲▼ 荒山亮、劉家榮、李明洋宣布三冠王說唱SHOW10月18日台中登場。（圖／瑞揚創意提供）

▲荒山亮、劉家榮、李明洋將合體開唱。（圖／瑞揚創意提供）

劉家榮回憶，曾有次在鬼月主持現場節目時瞬間吸不到氣送急診兩回，醫生查不出原因，某天巧遇大師，被提點在主持節目，好兄弟也在看，「因此心意很重要，點醒了一向不拘小節的我，此後每年農曆七月，我都很慎重的祭拜，祈求一切順遂！」

李明洋則曾在嘉義一處古宅拍攝鄉土劇，結果除了錄到不明男影，當晚還接到「櫃台」來電要求移車，結果要下樓時，突然被從樓梯上推下重摔，當他忍著疼痛準備移車，卻發現自己車子周圍根本沒有其他車，回到櫃檯詢問，卻被回覆根本沒打過電話，讓他背脊瞬間發涼，還因為摔下樓梯，背部嚴重紅腫瘀青，足足休養了2個月。

▲▼ 荒山亮、劉家榮、李明洋宣布三冠王說唱SHOW10月18日台中登場。（圖／瑞揚創意提供）

▲ 荒山亮、劉家榮、李明洋近日密集排練中。（圖／瑞揚創意提供）

荒山亮則自認「命夠硬」，從未遇過好兄弟，反而常在廟裡感到暖流觸電。三人近日密集練唱，不斷調整曲目，荒山亮笑稱大家太龜毛，定案後又改；劉家榮天天有新點子，常被提醒注意節目長度；李明洋則自曝加碼三成內容，很少生病的他還因此罕見感冒中，笑說現在手邊一堆藥，中西藥併進，就是希望嗓音趕快回復。演唱會門票於年代售票、四大超商熱賣中。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

趙露思親回「綠茶」事件：這是個局　喊話公司對質…曝簽約理由「沒想紅」

