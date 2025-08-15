8月15日星座運勢／天蠍投資績優股賺翻！ 射手座真愛降臨
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
工作：找尋新的方向
感情：平淡細水長流
財運：保守穩健成長
幸運色：葡萄紫
貴人：天蠍
小人：水瓶
工作：職場以和為貴
感情：解開彼此誤會
財運：迎來重大變動
幸運色：香檳色
貴人：牡羊
小人：金牛
工作：思緒較為混亂
感情：家人轉介良緣
財運：順著市場走向
幸運色：碧綠色
貴人：獅子
小人：雙子
【土象星座】
工作：天道酬善勤人
感情：維持互動樂趣
財運：建議步步為營
幸運色：粉橘色
貴人：摩羯
小人：天蠍
工作：多加協調工作
感情：不再互相猜忌
財運：理財需順趨勢
幸運色：深藍色
貴人：巨蟹
小人：射手
工作：樂觀面對工作
感情：內心較不安感
財運：降低抱持期待
幸運色：水藍色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
【水象星座】
工作：更加得心應手
感情：耐心等待回應
財運：短線交易得利
幸運色：銀灰色
貴人：雙子
小人：魔羯
工作：加強執行效率
感情：好好陪伴對方
財運：多投資績優股
幸運色：暖橘色
貴人：雙魚
小人：天秤
工作：保留個人實力
感情：猶豫錯過感情
財運：達成理想預期
幸運色：淡金色
貴人：處女
小人：獅子
【火象星座】
工作：主動邀約客戶
感情：挽回先前舊情
財運：金錢壓力降低
幸運色：藕粉色
貴人：金牛
小人：處女
工作：不必侷限想法
感情：別被情緒蒙蔽
財運：趨勢不利加碼
幸運色：淡紫色
貴人：射手
小人：牡羊
工作：做好眼前職責
感情：真愛勇於追求
財運：懂做人得貴人
幸運色：茶綠色
貴人：天秤
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
