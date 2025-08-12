錦榮5年沒在台露面！親揭感情現況　被問蔡依林新歌「大方回應了」

記者孟育民／台北報導

全台首創的大型混合健身運動競技實境節目《最強的身體》，今（12日）舉辦盛大記者會，由彭小刀擔任主持人，金牌主播徐展元與蔡尚樺親自到場，並聯同參與節目的四位藝人選手李興文、楊一展、錦榮、林芯儀，分享挑戰自我極限的真實心聲。5年沒在台灣公開露面的錦榮，除了分享近況，被問到感情生活，他則急忙澄清「還沒結婚」。

▲李興文、楊一展、錦榮、林芯儀出席《最強的身體》記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

錦榮過去交往清一色都是女神級人物，其中最令人印象深刻的就是和天后蔡依林的6年情，去年更遭週刊直擊約會長髮洋妞，最後兩人還一同回家。他今首度回應被拍到一事，笑說：「有點久不太記得！」至於感情狀況，他則說：「5年都沒遇到過這種問題，我應該更早回來，還沒有結婚，謝謝你的問題，但希望今天焦點可以在節目上。」並未正面回應是否單身，而被追問有聽過蔡依林新歌嗎？他態度自然回應，「其實還沒有！」

▲▼錦榮身材維持良好，也鬆口感情狀況。（圖／記者徐文彬攝）

錦榮久違在台灣露面，他表示在國外幾年後，輾轉做了一些事情，但是還是喜歡台灣的生活，去年底回來，覺得回來很開心，周圍環境都沒有變太多，可以去吃路邊攤，騎ubike車很方便。而這次參加《最強的身體》，他也發現自己有很多健身的「缺點」，希望透過節目更了解自己可以做的運動。