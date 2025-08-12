柯佳嬿水逆最後一天「出門就出狀況」！40年第一次發生：不可大意啊

記者潘慧中／綜合報導

柯佳嬿儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她11日便在社群網站透露，水逆最後一天出門時，竟意外出了狀況，「生平第一次發生」，讓她的心情五味雜陳。

▲柯佳嬿水逆最後一天還是大意了。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）



柯佳嬿在Instagram限時動態透露，11日剛好是水逆最後一天，卻一時大意「忘了帶皮夾出門」，導致辦完事情後，她只好先回家，直到當天下午3點多才終於吃到第一餐。

▲柯佳嬿40年來第一次忘了帶皮夾出門。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）



「考量到此狀況為生平第一次發生，也許是年紀的關係也不一定，總之不可大意啊！」柯佳嬿有感而發地說，並附上餐點照，麵包、太陽蛋、無花果搭配咖啡，整個畫面既溫暖又療癒。

事實上，柯佳嬿前陣子的台南之旅從出發就開始不斷有狀況，「這是我狀況最多的一次旅行」，直到回程最後一刻仍有狀況，「堪稱水逆最高境界」，幸好台南美食療癒了一切，「給我們面對生活的力氣，邊吃邊覺得很多事情盡力就好，要適時放過自己。」