8月13日星座運勢／魔羯桃花旺！驚爆「有人暗戀」　天秤小心三角戀

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：不要小看自己

感情：愛情堅貞不變

財運：找尋近期商機

幸運色：咖啡色

貴人：巨蟹

小人：處女

雙子座

工作：拒絕無理對待

感情：家庭責任重大

財運：理財觀念交流

幸運色：香檳色

貴人：獅子

小人：雙魚

天秤座

工作：設定短期目標

感情：遠離三角戀情

財運：分別規劃投資

幸運色：白晶色

貴人：處女

小人：獅子

【土象星座】

魔羯座

工作：人力資源調整

感情：有人暗戀自己

財運：克制自身花費

幸運色：碧綠色

貴人：天蠍

小人：金牛

金牛座

工作：商議未來藍圖

感情：情感持續增溫

財運：投資運營調整

幸運色：土黃色

貴人：射手

小人：天秤

處女座

工作：說好話多圓滑

感情：麵包愛情兼具

財運：近期結交貴人

幸運色：淺紫色

貴人：雙魚

小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：理性應對困境

感情：注意自身態度

財運：降低瑣碎花費

幸運色：蓮藕色

貴人：水瓶

小人：天蠍

天蠍座

工作：洽談合作順利

感情：找尋對象特質

財運：理性分析情況

幸運色：粉晶色

貴人：牡羊

小人：魔羯

雙魚座

工作：主動邀約客戶

感情：彼此互相忍讓

財運：不做風險投資

幸運色：原木色

貴人：天秤

小人：射手

【火象星座】

牡羊座

工作：交辦任務順利

感情：委婉表達感受

財運：規劃記帳理財

幸運色：番茄色

貴人：金牛

小人：牡羊

獅子座

工作：鎖定最新方向

感情：多以理性溝通

財運：錢財滾滾來臨

幸運色：深藍色

貴人：雙子

小人：巨蟹

射手座

工作：容易心煩意亂

感情：勇敢增加互動

財運：總想賺取快錢

幸運色：可可色

貴人：魔羯

小人：水瓶

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

