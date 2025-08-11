閨蜜開賭劉品言寶寶性別！楊謹華被問「金鐘3度對決柯佳嬿」回應

記者黃庠棻／台北報導

女星楊謹華今（11）日出席唐氏症基金會「暖月唐心」2025中秋禮盒發表記者會，穿著活動上衣搭配黑色長裙現身，雖然造型輕鬆、自在，但仍看得出腰線與保養得宜的身材與狀態，面對媒體時也大方談及閨蜜劉品言的懷孕現況。

▲楊謹華出席唐氏症基金會活動。（圖／記者屠惠剛攝）

楊謹華與劉品言、夏于喬、宋芸樺組成「四纖女」，眾人透過視訊方式得知劉品言懷孕的好消息，不過目前她還不知道寶寶的性別，坦言群組已經開賭局，大家一面倒都猜是女孩，她說道「男女都很好，我很喜歡。我不知道，感覺上就是女生，就是狀態。」

而楊謹華2018年和圈外男友Ben結婚，不時會分享婚姻生活、放閃，近期努力拍戲的她透露，前陣子趁一禮拜沒有班，有跟老公來個夫妻約會，甜蜜說道「跟老公一起去了一個很特別地方，小小走一下。」不過夫妻倆是隨性派，去到哪裡都像是蜜月。

此外，第60屆金鐘獎即將在9月公布入圍名單，楊謹華這一次在影集《影后》中有亮眼表現，她很有可能跟柯佳嬿三度對決，但她對未來的事情沒想太多，反問「怎麼知道我會入圍？」認為日子該怎麼過就怎麼過「如果有邀請頒獎，當然我非常榮幸，是演藝圈一大盛事要參加。」