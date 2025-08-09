曾智希備孕中心疼前搭檔　透露沈玉琳暴瘦仍錄影

記者葉文正／台北報導

藝人曾智希9日參加《台灣體能王 叫我第一名》首映記者會，透露自己備孕中。也被問到之前主持搭檔沈玉琳目前病中正努力治療，她說七月看到沈玉琳就爆瘦，但他仍努力錄影看來令人心疼。

▲ 公視台語台台灣體能王記者會-曾智希。（圖／記者黃克翔攝）

曾智希表示，第一時間便傳簡訊關心玉琳哥，「他現在需要時間休養，所以沒有回我訊息，不過我相信他有收到我的祝福，因為很多人都給他祝福。」

▲曾智希坦承備孕中。（圖／記者黃克翔攝）

談到上一次跟對方見面，是在7月份參與錄製《11點熱吵店》的時候，沈玉琳雖然暴瘦，可還是充滿活力，「肢體動作都還是很浮誇，雖然氣色看起來沒有之前好，但他的狀態不會聯想到他身體不舒服。」言談之間滿是心疼。曾智希與陳志強結婚三年，今年二月補辦婚宴，夫妻倆積極做人，日前陳志強受訪時，也透露正在等待最適合植入的時機。

曾智希9日參加《台灣體能王 叫我第一名》首映記者會，被問到是否有明確時間點，她苦笑表示，原本婚宴辦完就要植入了，沒想到突然一連串生病、還長皮蛇，計畫只能又被推遲。

曾智希為了懷孕，已積極調養身體一段時間，昨天（8）看到40歲的若綺成功懷上寶寶，她看了是既恭喜又羨慕，夫妻倆本來是想二月婚禮忙完，就進行植入，沒想到曾智希突然一連串病痛，免疫系統出問題，大腿還長出皮蛇。她表示，或許是籌辦婚禮壓力太大，「但我很感謝他（陳志強），那段時間我都在拍戲，都是他在幫忙處理事情。」浩子在一旁笑虧婚禮就是辦得太盛大，才會忙得不可開交，曾智希也哭笑不得地說，很擔心將來有寶寶了，滿月宴會被陳志強辦得更盛大。