Energy世紀合作「超大咖天團」！　戴墨鏡原因曝光：怕心虛

唱跳天團Energy將於9月6、7日在高雄巨蛋開唱，剩下不到一個月，五位團員每天高強度練唱、排舞、挑戰體能極限。隨著新專輯《ALL IN》發行，與玖壹壹首度合作的新歌〈微笑先生〉MV也曝光，這首歌由玖壹壹量身打造，融合EDM與越南鼓，旋律洗腦、節奏感十足，Energy還編了輕鬆搖擺的「微笑舞」要全民跟著跳。

Energy首度攜手玖壹壹合作。

兩團合作的契機，來自坤達與健志因選秀節目結緣而促成這次合作，一直以來都很喜歡玖壹壹曲風的坤達向健志邀歌，健志提到他們在構思歌曲主題時，雖然編曲很快完成，但光是想主題就花了不少時間：「我們大家坐著半小時都在想主題！」最後他們覺得Energy只要一出現就很歡樂，希望這首歌能幫大家拋開煩惱、走出生活的苦悶，像個「微笑先生」一樣：「看到Energy就笑一個吧！」

MV再度由導演彭道森掌鏡，延續〈星期五晚上〉與〈馬上去〉的「上班族系列」。〈微笑先生〉呈現職場窘境，包括加班訂餐卻已打烊、精神恍惚喝咖啡卻潑到自己等，玖壹壹則在MV中化身風水師為Energy指點迷津，傳遞「遇到難關，笑一笑就過去」的正能量。

Energy飾演上班族，與玖壹壹詮釋的風水師互動逗趣。

為了讓全民易學，Energy拍攝前一晚還在修改「微笑舞」動作，現場更親自教玖壹壹跳舞，雖然三位成員不太擅長舞蹈，他們還開玩笑自嘲說：「在MV中戴墨鏡，是怕跳舞會心虛啦！」現場氣氛歡樂滿點，展現雙方合作的絕佳默契。