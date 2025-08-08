前黑澀會美眉變電商女王！　瑪菲司驚爆「大腦長1公分白點」疑退化

記者蔡琛儀／台北報導

前黑澀會美眉，「電商女王」瑪菲司今（8日）出席髮品品牌代言活動，她3年前曾和沈玉琳等人合作歌曲〈買爆它〉，記者會也邀請過對方來站台，對於最近沈玉琳確診血癌治療中的消息，瑪菲司坦言，之前怕打擾沈玉琳養病，但第一時間有向經紀人表達關心之情。

▲瑪菲司透露自己大腦長白點。（圖／記者林敬旻攝）

瑪菲司透露上次見到沈玉琳，是三個月去錄《11點熱吵店》，「只覺得好像有比之前瘦，但他都笑得很開心，沒看出來什麼狀況，所以這次有嚇到，希望他真的可以恢復健康。」

瑪菲司和老公工作繁忙，電商旺季時期一度忙到鬼剃頭，讓她很崩潰，好在她和老公都有定期做健檢。不過先前瑪菲司被檢查出大腦長了一公分大的白點，「沒有太大狀況，就是繼續觀察，我查網路說可能是退化，應該是真的太忙了。」目前固定回診觀察即可。

由於老公是健身狂，瑪菲司也跟著會去運動健身，每天至少吃六到七顆的保健食品保養身體。今是父親節，身為三寶家庭的瑪菲司說因父親節和她生日相近，待計劃工作告一段落後，帶女兒去澳門旅遊；和老公結婚10年的她，先是育有兒子，這兩年透過國外合法醫療取卵試管代孕再誕下兩名女兒，打趣虧說還在和老公好好相處，但坦言有了小孩，感情確實比兩人世界更緊密。