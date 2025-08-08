神話李玟雨要當2孩子的爸！相識未婚妻12年「她獨自扶養6歲女兒」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓元祖團體神話出道以來成員沒有變動過，隊員們感情極深，隨著年齡增長，他們也一個個進入家庭階段，李玟雨日前宣布喜訊，親手寫信向粉絲透露即將步入婚姻，7日更登上實境節目《做家務的男人們》曝光未婚妻的身份，女方其實離過一次婚，兩人最早於2013年相識，再次見面時，女方已離婚且獨自扶養6歲女兒。

▲神話李玟雨宣布即將結婚。



▲李玟雨與未婚妻2013年就認識了。



李玟雨宣布喜訊即將結婚，他的未婚妻身份隨之曝光，兩人相識於2013年，但再次見到面時，女方已經離婚且獨自扶養著女兒，兩人後來發展成戀人，他則成了最佳陪伴的長腿叔叔，陪著女友與女友的女兒，一家三口到處遊玩，甚至幫小孩慶生。

▲李玟雨再次見到未婚妻時，女方已經離婚、獨自扶養女兒。



親自宣布喜訊後，李玟雨登上節目《做家務的男人們》，害羞地說著「我要結婚了」，同時公布自己有2個小孩，一個是未婚妻的6歲女兒，另一個則是未婚妻現在肚子裡的寶寶，他透過視訊關心：「羊羊如何，妳的肚子沒事嗎？不會痛也沒有緊緊的嗎？」女方則回他「恩，沒事」。

▲李玟雨未婚妻現懷有身孕。



李玟雨首度公開妻子，女方有著溫柔婉約的氣質外貌，也讓粉絲驚呼「對妻子的第一印象很好」、「恭喜」、「歐爸一定要幸福」。