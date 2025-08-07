回憶殺！「英倫天團」Blue睽違13年來台　11月壓軸登TICC揪唱《One Love》

記者蕭采薇／台北報導

繼Westlife（西城男孩）及Take That（接招合唱團）相繼登場後，今年壓軸「回憶殺」正式揭曉！由最佳英倫流行男團Blue宣布將於11月17，帶著最新亞洲巡演《Blue Live in Asia》重返台北 TICC感動開唱！

▲Blue睽違13年宣佈來台。（圖／Live Nation Taiwan提供）

主辦單位在社群平台釋出的「藍色復古電視機」圖像搭配英國國旗彩蛋，短短一天就吸引多則留言熱烈討論，成功勾起無數樂迷的青春回憶「是 Blue 嗎！」、「要 Blue 拜託」、「Blue 是我的青春神團」。

睽違13年，四人以最佳狀態全員到齊。Blue於英國倫敦發跡，榮獲全英音樂獎肯定「最佳英倫流行男團」Blue，由顏值擔當Duncan James（唐肯）、首席男聲Lee Ryan（黎萊恩）、深情歌聲 Antony Costa（安東尼）、靈魂歌喉Simon Webbe（賽門韋伯）組成。

四人堅強的美聲實力與迷人的帥氣外貌，在2001年推出首支單曲《All Rise》便一鳴驚人，火速竄紅全球排行，出道至今，Blue 已累積超過1,600萬張專輯銷量，擁有多首英國金榜 Top 10 代表作，包含膾炙人口的《If You Come Back》、串流破億的洗腦曲《One Love》，以及與傳奇天王 Elton John（艾爾頓強） 對唱的冠軍單曲《Sorry Seems to Be the Hardest Word》。

而在台灣，當年更以《U Make Me Wanna》創下與華語天后 蕭亞軒 浪漫對唱的破天荒紀錄，橫掃 KTV 排行榜，成為無數樂迷心中的不敗回憶，從歐美到亞洲地區，Blue征服各地聽眾，無疑是21世紀初英倫流行男團的代表之一。

Blue 以極佳的狀態強勢回歸，唱功與魅力依舊不減，不僅在歐洲完成多場完售演出，11月17日Blue 將延續這股熱潮，帶著亞洲巡《Blue Live in Asia》重返台北舞台，與多年未見的樂迷們一秒重回青春。8月15日中午12點Live Nation Taiwan搶先購票，8月18日中午12點拓元售票系統全面開賣。